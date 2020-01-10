Termik santraller faturayı işçilere kesti

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya’da filtre takmadıkları gerekçesiyle kapatılan Seyitömer ve Tunçbilek Termik santrallerin de çalışan binlerce işçinin bu kış gününde mağdur edildiğini ve termik santralleri işleten firmaların milyonlarca lira teşvik almalarına rağmen çevre yükümlülüklerini yerine getirmediği için faturanın işçilere kesildiğini belirtti. Kasap, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ‘in şirket yetkilileri ile tek tek yaptığı görüşmenin ardından, işçilerin mağdur edilmeyeceğini söylemesine rağmen ilgili şirketlerin işçileri mağdur etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kasap, gerek Kütahya’da gerekse diğer illerde faaliyet gösteren termik santrallerin kapanmaması gerektiğini her defasında dile getirdiklerini beyan ederek şöyle dedi:

“CHP olarak Türkiye’nin değişik bölgelerinde faaliyet gösteren termik santrallerin çevreye ve doğaya uyumlu olmasını ve filtre takmaları gerektiğini her defasında söyledik. Biz bu santrallerin kapanmasını değil, filtre takarak çevreye ve doğaya uyumlu olmasını istedik; ancak milyonlarca lira teşvik alan bu firmalar çevre yükümlülüklerini yerine getirmediği için kapatıldı ve şimdi fatura işçilere kesiliyor. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değil. Enerji Bakanı derhal gerekli girişimlerde bulunup ilgili santrallerin en kısa zamanda çevre yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamalı ve bu santrallerde çalışan işçilerin yaşadığı mağduriyete gidermeli.”