THY açıkladı; yeni kabin memurları alınacak
Türk Hava Yolları, gelecek hedefleri doğrultusunda 65 bin kişilik ailesini yeni kabin memurları ile büyüteceğini açıkladı.
Dünyanın en büyük 9’uncu hava yolu şirketi konumuna erişen Türk Hava Yolları resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden ilan açtı.
Türk Hava Yolları’nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvuru yapabilecek.
Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi adresinden ulaşılabilir.
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