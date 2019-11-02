TÜİK acı gerçeği ortaya çıkardı: Türk halkı boğaz tokluğuna çalışıyor!

TÜİK Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini açıkladı. Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut-kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 29,5 oranıyla İstanbul Bölgesi iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 21,4 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi oldu.

İstanbul’da yaşayanlar gelirinin diğer önemli payını da ulaşıma harcıyor. Bu rakam İstanbullar için yüzde 17.1’e ulaşıyor.

Tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payının en yüksek olduğu bölge yüzde 26,9 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, en düşük olduğu bölge yüzde 15,6 ile İstanbul Bölgesi oldu.

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 19,9 oranıyla Batı Anadolu ve Batı Karadeniz Bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 16,2 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi oldu.

EĞİTİMDE İSTABUL BİRİNCİ

Tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3,5 oranıyla en yüksek payı İstanbul Bölgesi ayırırken, Doğu Karadeniz Bölgesi yüzde 1 ile en düşük payı ayıran bölge oldu. Sağlık harcamalarına en yüksek payı yüzde 2,7 ile TR2 Batı Marmara Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 1,2 ile TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.

Bölgeler arasında yaşanan farklılık olsa bile tek ortak nokta vatandaşın sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığı.

Toplumun çok önemli bölümü kültür sanat, eğlence ve turizm kaynaklı seyahat harcamalarını neredeyse sıfırlamış durumda. Eğitim ve sağlık alanında yaptığı harcamalar da zorunlu ihtiyaçların ötesine geçemiyor. Sağlık harcamalarının çok önemli kısmının ilaç ve muayene katkı payları olması bunun en net göstergesi.