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TÜİK güncel işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK güncel işsizlik rakamlarını açıkladı
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TÜİK'e göre, işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. Ancak TÜİK'in verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %26,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı temmuz ayı işgücü verilerini yayımladı. İşsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,8 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %12,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Temmuz 2022 - Temmuz 2024 (%)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.


Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,6 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %49,6 oldu. Bu oran erkeklerde %67,4 iken kadınlarda %32,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Temmuz 2022 - Temmuz 2024 (%)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,4 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,4 iken kadınlarda %36,8 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak %16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %12,2, kadınlarda ise %25,0 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Temmuz 2024

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.


Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Mevsimsel etkilerden arındırma yöntemi gereği geçmiş aylara ilişkin tahminler revize edilerek yayımlanmaktadır.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,5 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,3 saat azalarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Temmuz 2022 - Temmuz 2024 (Saat)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.


Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %26,5 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak %26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %17,9 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Temmuz 2022 - Temmuz 2024

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.

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