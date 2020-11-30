TÜİK ile TÜBİTAK'a 55 personel alınacak, personel alım şartları Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Adaylar, sürekli işçi kadroları ile ilgili ilana Türkiye İş Kurumu (https://www.iskur.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://kamuilan. ailevecalisma.gov.tr/) ve TÜİK'in (www.tuik.gov.tr) internet sayfasından ulaşabilecek.

5 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPMALARI LAZIM

İlan şartlarını taşıyan adaylar, 5 gün içinde 'esube.iskur.gov.tr' internet adresindeki 'İş Arayan' linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu da 11 personel istihdam edecek.

AR-GE PERSONELİ KONYA'DA GÖREV YAPACAK

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) 9 Ar-Ge personeli, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'ne (SAGE) de bir uzman yardımcısı ve bir usta alınacak.

Ar-Ge personeli Konya'da, usta ve uzman yardımcısı da Ankara'da görev yapacak.

BAŞVURULAR 21 ARALIK'TA BİTİYOR

Personel alımı ile ilgili gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da öğrenilebilecek.

Başvurular ise 'https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr' internet adresinden 21 Aralık'a kadar yapılabilecek.