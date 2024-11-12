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Tüm çalışanlar asgari ücret zammında bu soruyu soruyor: Asgari ücrette 4 bin TL'lik fark çıkmazı

Tüm çalışanlar asgari ücret zammında bu soruyu soruyor: Asgari ücrette 4 bin TL'lik fark çıkmazı
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Milyonlarca asgari ücretli 2025 yılı asgari ücreti zammının ne kadar olacağını tartışırken, asgari ücrette 4 bin liralık farka yol açabilecek soru kafaları karıştırdı.

Türkiye’de asgari ücreti, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda; işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri yer alıyor. Komisyonda her tarafı temsilen 5 kişi olmak üzere toplamda 15 kişi bulunuyor.

Bu kişilerin oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise aralık ayında görüşmelere başlayarak yaklaşık dört toplantı sonrası yeni asgari ücreti belirliyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin gündeminde de asgari ücrete 2025 yılında ne kadar zam yapılacağı konusu yer alıyor. Tartışmaların odağında ise beklenen-gerçekleşen enflasyon ikilemi bulunuyor.

Buna göre yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan artırarak yüzde 44’e yükselten TCMB’nin verisi baz alındığında gelecek yıl asgari ücretin 24 bin 483 lira olması gerekiyor. Ancak, asgari ücret 2025 yıl sonu enflasyon hedefine göre yüzde 21 zamlanırsa bu durumda yeni asgari ücret 20 bin 572 liraya yükseliyor. Böylelikle beklenen-gerçekleşen enflasyon arasında TCMB hedefleri baz alındığında 3 bin 911 liralık bir fark ortaya çıkıyor.

OVP enflasyon hedefleri

Öte yandan Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyon hedefi 2024 için yüzde 41,5, 2025 için ise yüzde 17,6 olarak belirlenmişti.

Bu kapsamda asgari ücret yüzde 41,5 zamlanırsa 24 bin 57 liraya ulaşacak. Alt bant olan yüzde 17,5 oranında zamlanırsa 19 bin 977 liraya yükselecek. Bu senaryoda ise 4 bin 90 liralık fark oluşacak.

''İleriye dönük endeksleme hem kamuda hem özel sektörde devreye girmek zorunda''
TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir noktada ileriye dönük endekslemeye geçmek zorundayız. Geriye dönük endekslemeler, sürekli kendi kendini yaratan bir süreç doğuruyor. Bir noktada ileriye dönük endeksleme hem kamuda hem özel sektörde devreye girmek zorunda. Ben bu konjonktürün bunun için uygun bir dönem olduğu kanaatindeyim. Bunu bu dönemde başlatabilirsek hem asgari ücrette düşük vasıflı çalışan ücretlerin dağılımında darbe yemediği, bir dönem olma şansı var. Hem de ileriye dönük endekslemenin devreye girmesi için uygun bir zaman. Karar alıcılar başlatabilirse iyi olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullanmıştı.

Akçay ayrıca diğer ücretlerde yapılacak artış oranlarının da asgari ücret artışının muhtemelen gerisinde kalacağını söylemişti.

Etiketler asgari ücret asgari ücret zammı asgari ücrette 4 bin TL'lik fark
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