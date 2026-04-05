Tüm emeklilere enflasyon farkı zammından kötü haber!

TÜİK’in açıkladığı Mart ayı enflasyonu sonrası SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan tüm emekliler için kötü haber geldi. "Geçen yılla aramızda fark yok" diyen Erdursun, "TÜİK'e göre geçen yılla aynıyız" dedi.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugün TÜİK’ten gelecek enflasyon verisindeydi. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, 2026 yılının ilk yarısını kapsayan 6 aylık zam döneminin yarısı geride kaldı. Ortaya çıkan tablo, emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammının rotasını çizdi.

SSK ve Bağ-Kur Emeklisi İçin %10,04 Kesinleşti

Ocak ayında %4,84, Şubat ayında %2,96 ve Mart ayında %1,94 olarak gerçekleşen enflasyon verileri kümülatif olarak hesaplandığında; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,04 oranında zam hakkı şimdiden kesinleşmiş oldu. Önümüzdeki Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verileri bu rakamın üzerine eklenecek.

Memur Emeklisinde "Eşik" Bekleyişi

Memur ve memur emeklileri için hesaplama yöntemi farklı işliyor. Toplu sözleşme gereği yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 oranında bir zam alacak olan memur emeklileri, enflasyon farkı alabilmek için 6 aylık enflasyonun yüzde 11 barajını aşmasını bekleyecek. Mevcut %10,04'lük veri, Nisan ayı ile birlikte bu barajın aşılacağını ve memur emeklisine de fark yansıyacağını gösteriyor.

"Geçen yıl ile bu yıl arasında fark yok"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında yaptığı yayında verileri kalem kalem hesapladı.

"Geçen Yıl ile Bu Yıl Arasında Fark Yok" Erdursun, enflasyonun seyri konusunda dikkat çeken bir karşılaştırma yaptı. Geçen yılın ilk üç ayında enflasyonun yüzde 10,05 olduğunu hatırlatan Erdursun, "Bu yıl ise yüzde 10,03. TÜİK verilerine göre geçen yılla neredeyse tamamen aynı noktadayız. Emeklinin kaderi değişmiyor," ifadelerini kullandı.

Kim, ne kadar farkı hak etti?

Erdursun'un hesaplamalarına göre Mart sonu itibarıyla oluşan hak edişler şöyle:

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: 3 aylık dönem için yüzde 10,03 zammı şimdiden cebe koydu.

Memur ve Memur Emeklileri: 3 aylık enflasyon farkı şu an için yüzde 6,06 olarak hesaplandı.

Memurlar İçin "Eksi" Uyarısı Toplu sözleşme detaylarına dikkat çeken Erdursun, memurların enflasyonun altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. 2026 Ocak ayında yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı alan memurlar için Temmuz hesabı farklı işleyecek.

Erdursun süreci şöyle özetledi:

"Ocak ayındaki yüzde 11'lik pay çıkarılacak, yerine 2026'nın ikinci dönemi için belirlenen yüzde 7'lik fark eklenecek. Bu durum, memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyon her ne çıkarsa çıksın, yaklaşık 4 puan altında bir artış alacakları anlamına geliyor."

Temmuz ayına kadar açıklanacak olan Nisan, Mayıs ve Haziran verileri, nihai zam oranını belirleyecek. Ancak mevcut tablo, alım gücünün korunması noktasında tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Maaşlar Nasıl Hesaplanıyor?

SSK ve Bağ-Kur: 6 aylık enflasyonun kümülatif toplamı doğrudan maaş zammı olarak yansıtılıyor.

Memur ve Emeklisi: Toplu sözleşme zammına, bir önceki dönemden gelen enflasyon farkı ekleniyor.

Gözler Haziran Sonu Verilerinde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin verilerin ardından Temmuz ayında yapılacak nihai zam oranı netleşecek. Ekonomi kulislerinde, enflasyonun seyri doğrultusunda 6 aylık toplam zammın %15-20 bandında oluşabileceği konuşuluyor.