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Türk-İş açıkladı: Asgari ücret pazarlığı bu rakamdan başlayacak

Türk-İş açıkladı: Asgari ücret pazarlığı bu rakamdan başlayacak
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Asgari ücret pazarlığında işçi kesimini temsil eden Türk-İş, pazarlığı açlık sınırı olan 14 bin 25 liradan başlatacaklarını açıkladı.

Milyonlarca çalışan gözünü yeni belirlenecek olan asgari ücrete çevirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. 

İktidarın son yıllarda uyguladığı ekonomi politikası nedeniyle, “ortalama ücret” haline gelen asgari ücret, mevcut durumda açlık sınırının da altında kaldı.

Ekonomistler ve çalışanlar yeni belirlenecek olan asgari ücretle ilgili beklenti ve tahminlerini dile getirirken, işçiler adına masaya oturacak olan Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa başlayacakları taban rakamı açıkladı.

NTV’ye konuşan Atalay, pazarlığı 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 liradan başlatacaklarını söyledi.

ERDOĞAN'DAN YILDA BİR ZAM AÇIKLAMASI

Son yıllarda rekor kıran enflasyonla birlikte, asgari ücret yılda iki defa belirleniyordu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada asgari ücretin bundan sonra yılda bir kez belirleneceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Türk-İş’in açıkladığı rakamlara göre, Kasım ayında; dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14.025 TL, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 45.686 TL oldu.

Açlık sınırının 14 bin 25 TL olduğu Türkiye’de, net asgari ücret ise 11 bin 402 TL.

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Etiketler asgari ücret pazarlığı zam türk iş
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