Türk-İş açlık sınırını açıkladı

Türk-İş Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 106,89 TL oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 862,82 TL olarak belirlendi.

Türk-İş’in açıkladığı verilere göre mutfak enflasyonu aylık yüzde 4,61 oldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ekmek, et, tavuk gibi mutfak harcamasında önemli ağırlığı bulunan gıda maddelerindeki fiyat artışı aile bütçesini olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz aya göre aynı mal ve hizmetleri satın almak için yapılması gereken harcama tutarı önemli ölçüde arttı. Gelirini aynı miktarda artıramayan iktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin satın alma gücü daha da geriledi. Dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması (açlık sınırı) mevcut net asgari ücreti geçti.

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 600,60 TL olarak hesaplandı.



