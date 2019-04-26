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  4. 26 Nisan 2019 14:26

Türk-İş açlık sınırını açıkladı

Türk-İş'in açıkladığı rakamlara göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Nisan ayında 2 bin 106 TL, yoksulluk sınırı ise 6 bin 862 TL oldu. Türkiye'de asgari ücret 2 bin 20 TL. Türk-İş'in açıklamasına göre asgari ücret alan vatandaşlar açlık sınırının altında yaşıyor.

Türk-İş açlık sınırını açıkladı
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Türk-İş Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 106,89 TL oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 862,82 TL olarak belirlendi.

Türk-İş’in açıkladığı verilere göre mutfak enflasyonu aylık yüzde 4,61 oldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ekmek, et, tavuk gibi mutfak harcamasında önemli ağırlığı bulunan gıda maddelerindeki fiyat artışı aile bütçesini olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz aya göre aynı mal ve hizmetleri satın almak için yapılması gereken harcama tutarı önemli ölçüde arttı. Gelirini aynı miktarda artıramayan iktisaden dar ve sabit gelirli kesimlerin satın alma gücü daha da geriledi. Dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması (açlık sınırı) mevcut net asgari ücreti geçti.

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 600,60 TL olarak hesaplandı.
 
 

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