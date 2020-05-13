Türkiye enflasyonda Avrupa birincisi oldu

CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı tarafından hazırlanan Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda açıklanan son enflasyon verilerine göre Avrupa ülkeleri arasında en yüksek enflasyon oranına sahip ülkenin Türkiye olduğu açıklandı.

Ayrıca Türkiye'nin dünya genelinde enflasyon oranları liginde 3. Dünya ülkeleri ile yarışmaya devam ettiği belirtilirken Türkiye’ye göre enflasyon oranı yüksek olan ülkelerin Zimbabve, Sudan, Etiyopya gibi ülkeler olduğu belirtildi.

ASGARİ ÜCRETLİ 4 AYDA 64 DOLAR YOKSULLAŞTI

Türkiye’de çalışanların yüzde 40’ının 2 bin 324 lira ile geçimini sağlamak zorunda olduğunun belirtildiği raporda asgari ücretin doların 7.15 liraya kadar çıkmasıyla yılbaşından bu yana dolar karşısında 63 dolar eridiği ifade edildi.

Koronavirüsün faturasının dar gelirli ve emekçiye kesildiği ifade edilirken "2020’nin başında dolar kuru 5.97 TL iken, 2 bin 324 TL olan asgari ücretlinin maaşı 389 dolara denk geliyordu. Asgari ücret doların 7.15 TL’ye çıkmasıyla dolar karşısında 64 dolar eridi. Son 24 saatte ise asgari ücretli 2 dolar daha fakirleşti" dendi.

EN PAHALI ELEKTRİK FATURASI

Türkiye'nin Avrupa’daki en pahalı elektrik faturasını ödediğini vurgulandığı raporda "AB’nin istatistik kurumu Eurostat, Avrupa’da elektrik ve doğalgaza gelen zam oranlarını derledi. Buna göre Türkiye her ikisinde de liderliği bırakmadı. Eurostat verilerine göre Avrupa ülkeleri içinde en pahalı elektriği kullanan ülke de Türkiye oldu Avrupa Birliği’nin istatistik kurumu Eurostat, 2019’da hanehalkının kullandığı elektrik ve doğalgaza gelen zamları ülke ülke derledi. Verilere göre doğalgaza da elektriğe de en çok zam Türkiye’de geldi” ifadeleri yer aldı.