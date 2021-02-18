Türkiye'deki iflas eden şirketlerin sayısı dudak uçuklattı

Ticaret Bakanlığı’ndan edindiği bilgileri paylaşan Güzelmansur, “31.12.2020 tarihi itibariyle, Türkiye genelinde haklarında konkordato kapsamında mühlet kararı verilmiş toplam 2.052 şirket bulunuyor” dedi.

1213 ŞİRKET İFLAS ETTİ

Son 3 yılda iflas başlatma tescili yapılmış olan anonim şirket, limited şirket, kollektif şirket ve komandit şirket sayısının 1.213’e çıktığını aktaran Güzelmansur “Bu iflaslar, konkordatolar ülkemize daha fazla işsizlik, daha fazla yoksulluk olarak dönüyor” açıklamasında bulundu.

HATAY’DA FABRİKALAR KAPANIYOR

Ekonomik krizin yanında Suriye krizinin faturasını ağır bir şekilde ödeyen Hatay’da da tehlike çanlarının çaldığını söyleyen Güzelmansur şöyle devam etti: “2019’da 63 firmanın faaliyet gösterdiği Antakya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (AOSB) firma sayısı geçen yıl 51’e düştü. Geçen yıl 3 firma kapandı, 4 firma kapasite düşürdü, 2 firma konkordato ilan etti, 3 firma icralık oldu. Bu 12 firmanın üretimden kopmasıyla, 2306 kişiye istihdam sağlayan AOSB’da istihdam 315 kişi azalarak 1991’e indi. Üretime dayalı, sürdürülebilir ekonomi politikaları yerine günü kurtarmaya yönelik ekonomik adımlar atıldığı sürece maalesef ki bu tablo daha da kötüleşecek.”