Ünlü ekonomistten asgari ücret zammı için dikkat çeken tahmin

Asgari Ücret Tespit komisyonu 2026 yılında uygulanacak olan zamlı asgari ücret için toplantılarını sürdürürken, ekonomist Muhammet Bayram katıldığı canlı yayında 2026 yılı için beklediği asgari ücreti açıkladı.

Türkiye'de başta asgari ücretliler olmak üzere milyonlarca çalışanın endişeyle beklediği ve yeni yılda uygulanacak olan en düşük ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı serileri devam ederken masadaki asgari ücret zammıyla ilgili tahminler de devam ediyor.

Asgari ücrete yüzde 20-25 civarında zam yapılacağı konuşulurken Ekonomist Muhammet Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam oranına müdahale edebileceğini öne sürmüştü.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Bayram, asgari ücret zammında alt ve üst sınırı açıkladı. Bayram kendi zam tahminini duyurdu.

Zam tahminini açıklarken asgari ücretin enflasyonu nasıl etkilediğine değinen Bayram "Asgari ücrete yapılan zam aslında enflasyonu artırmıyor. Bizim ahlaki sorunumuz olduğu için haksız zamlar yapıldığı için enflasyon artıyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ile birlikte başlayan zam yağmurlarına tepki gösteren Bayram "Sırf asgari ücret arttı diye fiyat artıranlara devletimizin sert yaptırımlar getirmesi gerekiyor. Bunu yapanlar ticaretten men edilmeli" dedi.

Bayram 2026 yılı zamlı asgari ücret tahminini de "Yüzde 25 ile 30 arasında bir rakam konuşuluyor. Asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL arasında olacağını düşünüyorum. Rakam ne olursa olsun vatandaşın cebindeki yangını söndürmeden olmayacak. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız zaten 'Hayat pahalılığının farkındayız, gereğini yapacağız.' açıklamasını yapıyor. Devlet elini taşın altına çoktan koydu. Deprem felaketine rağmen koydu. Şimdi Cumhurbaşkanımız da diyor ki işverenlere 'Elinizi taşın altına koyun, kefenin cebi yok.' İşverenler bu maliyetleri kurtarabilir. Bu başlangıç ücreti. Ben masada işvereni destekleyici başka desteklerinde olacağını düşünüyorum. Şu anda asgari ücret desteği 1.000 lira. Bunun 2 katına çıkacağını düşünüyorum. Yine aynı şekilde şu anda tekstil, giyim, mobilya ve ayakkabı sektöründe devletimiz çalışan başına istihdamı korumak adına 3.500 lira destek veriyor. Bu rakam yeni yılda 4.500 TL olacak." ifadelerini kullandı.

Bayram ayrıca "Her ne kadar yabancı kuruluşların asgari ücrete zam tahmini yüzde 25 olsa da benim tahminim en düşük yüzde 28. Çünkü 2026 sigorta prim gelirlerinin artışında bütçe görüşmelerinde devletimiz yüzde 28 artışla olacağını öngördü. Bu da 29 bin TL gibi rakamlara yaklaşır." dedi.