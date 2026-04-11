Uzman isim açıkladı: Bel fıtığınız varsa patronunuzdan yüklü bir tazminat alabilirsiniz!

Çalışma hayatında en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olan bel fıtığı, belirli koşullarda "meslek hastalığı" veya "iş kazası" statüsüne giriyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, bel ağrısı çeken binlerce çalışanı ilgilendiren tazminat ve maaş haklarını açıkladı.

Yıllarca ağır yük taşıyan, sürekli ayakta duran veya titreşimli araç kullanan çalışanlar için kritik bir gelişme yaşandı.

Çalışma hayatı uzmanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, çalışma koşulları nedeniyle oluşan bel fıtığının sadece bir sağlık sorunu değil, yasal bir "meslek hastalığı" olduğunu vurguladı. Bu durum, çalışanlara yaş ve prim şartı gözetmeksizin önemli mali haklar tanıyor.

Türkiye gazetesi yazarı Karakaş, normal emeklilik şartlarının aksine, meslek hastalığı statüsünde hak kazanmak için standart engeller bulunmadığını belirtti.

Karakaş’ın belirttiğine göre bel fıtığı iş kaynaklı tescillenirse:

- Yaş şartı aranmıyor.

- Prim günü şartı aranmıyor.

- Sigortalılık süresi şartı aranmıyor.

Adım Adım Hak Arama Rehberi

Bel fıtığı teşhisi alan bir çalışanın tazminat ve gelir elde edebilmesi için izlemesi gereken yol haritası ise şöyle:

Doktorunuza İşinizi Tarif Edin: Hastanede sadece ağrınızdan bahsetmeyin. Yaptığınız işi (örn: "Günde 8 saat eğilerek çalışıyorum", "Ağır koliler kaldırıyorum") detaylıca anlatın.

Yetkili Hastaneden Rapor Alın: Tanı için Meslek Hastalıkları Hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden heyet raporu talep edin.

SGK Bildirimi Yapın: Teşhis belgelendiği an vakit kaybetmeden Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurun.

Tazminat Talebi: Hastalığın mesleki olduğu tescillenirse işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkınız doğar.

Hangi Ödemeler Alınabilir?

Eğer bel fıtığı meslek hastalığı olarak kabul edilirse SGK ve işveren kanadında şu haklar doğuyor:

Geçici İş Göremezlik Ödeneği: Tedavi süresince rapor parası ödenir.

Sürekli İş Göremezlik Geliri: İş gücü kaybı oranına göre çalışana ömür boyu maaş bağlanabilir.

Çalışanların bu haklardan yararlanabilmesi için en kritik nokta, hastalığın doğrudan "iş ile olan bağının" tıbbi raporlarla kanıtlanmasıdır.

İsa Karakaş'ın yazısının tamamı için...