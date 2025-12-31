  1. Anasayfa
  Milyonlarca emekliye 2025'in son 2026'nın ilk kötü haberi!

Uzman isim en düşük emekli maaşı zammı tahminini açıkladı

Güncelleme:

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş "Ankara kulislerinden aldığım bilgi" diyerek milyonlarca emekliye 2025'in son 2026'nın ilk kötü haberini verdi...

Türkiye'de hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında yaşam mücadelesine devam eden "en düşük emekli maaşı alan" emekliler 2026 yılı maaş zammının ne kadar olacağını tartışmaya devam ederken çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş "Ankara kulislerinden aldığım bilgi" diyerek kendi tahminini açıkladı.

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, Türkiye'de her geçen gün daha da zorlaşan geçim şartlarının en çok vurduğu kesimlerden biri olan en düşük emekli maaşıyla hayatını sürdürmeye çalışanlara kötü haberi verdi.

Uzun yıllardır tüm emeklilerin ve muhalefetin "en düşük emeklilik maaşı asgari ücrete eşitlensin" çağrıları iktidar tarafından karşılık bulmazken bugün Türkiye’de milyonlarca emekli, 16.881 TL olan en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor.

Karakaş'ın açıkladığı rakam tüm emeklilere soğuk duş etkisi yarattı. 

TÜİK’in 2025 Aralık ayı enflasyonu için bir sürpriz beklemediğini belirten Karakaş, "2025 Aralık ayı enflasyonunu beklentilerin altında hatta %1’in altında bekliyorum" dedi.

Karakaş Türkiye gazetesi'ndeki köşe yazısında TÜİK'in son açıkladığı %0,87’lik kasım enflasyonunun beklentilerin altında kaldığını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle yaptığı son anket sonuçlarına göre aylık TÜFE beklentisinin %1,08 olduğunu hatırlattı.

Karakaş, genel olarak piyasa beklentisinin de yüzde 1'in biraz üzerinde olduğunu belirtirken Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonunda bir sürpriz beklemediğini söyleyerek "2025 Aralık ayı enflasyonunu beklentilerin altında hatta %1’in altında bekliyorum" dedi.

SGK mevzuatına göre emekli zammının 6 aylık enflasyondan az olamayacağını vurgulayan Karakaş, 5 aylık kümülatif artışın %11,21 olarak tescillendiğini yani bugün itibarıyla her emekli, aralık verisi "sıfır" bile gelse bu zammı cebine koyduğunu aktardı. Önceki yazılarında refah payı hariç SSK, Bağ-Kur, Oda, Borsa ve Banka Sandığı emeklilerinin Ocak 2026 zammının yüzde 12 -13 aralığında olacağını açıkladığını hatırlatan Karakaş, devamında şu ifadeleri kullandı:

"5 Ocak 2026 yılına sayılı günler kala bu oranları daha da somutlaştıracak olursak; Belirtmiş olduğum %0,80 ve %0,90 aralık ayı enflasyon oranlarına göre; %12,10-12,25 aralığında bir güncelleme söz konusu olacaktır. Maalesef %12,5 bile uzak görünüyor"

Karakaş, en düşük emekli maaşının 18 bin 948 TL veya 20 bin TL olmasının kuvvetle muhtemel hale geldiğini rahatlıkla söyleyebileceğini belirtti.

Karakaş ayrıca yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kök maaş sorunu olmayan emekliler için ise Ankara’nın koridorlarında dolaşan bilgiler pek iç açıcı değil. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası nedeniyle şu an için:

Seyyanen zam: Gündemde yok.
Refah payı: Henüz yeşil ışık yakılmış değil.
Tek Umut: En düşük emekli maaşının (şu an 16.881 TL civarı baz alınan tutar) yasal düzenlemeyle (18 bin 948 TL veya 20 bin TL) yukarı çekilmesi.
Son söz: 5 Ocak'ı bekleyin!"

