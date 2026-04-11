Uzman isimden bankaların maaş promosyonları için ''hakkınızı arayın'' çağrısı!

EYT düzenlemesiyle Nisan 2023'te emekli olan 2 milyonu aşkın vatandaş için taahhüt yenileme dönemi geldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, promosyon miktarını 50 bin TL seviyelerine çeken ek teklifleri ve emeklilerin bilmediği "cayma hakkını" anlattı.

Emekli maaş promosyonları, bankaların müşteri kapma yarışında en güçlü kozu haline geldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, katıldığı bir televizyon programında yaptığı değerlendirmeye göre, rakamların daha da yükselmesi için gözler kamu bankalarında.

Nakit promosyonun yanı sıra bankaların sunduğu paketlerin içeriği rakamı yukarı çekiyor:

Fatura ödeme talimatı ve otomatik ödeme tanımları.

Mevduat hesaplarına uygulanan avantajlı oranlar.

Bazı bankalar nakit promosyona ek olarak 50 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanı sunuyor.

En büyük yanılgı: "3 yıl kalmak zorundayım"

Emeklilerin en çok çekindiği konu olan 3 yıllık sözleşme süresine Murat Bal açıklık getirdi. Bal'a göre; banka değiştirmek için sürenin dolmasını beklemeye gerek yok.

Örnek Hesaplama:

2 yıl önce 9 bin TL promosyon aldınız. Kalan 1 yıl için 3 bin TL iade ederek başka bir bankanın 25-30 bin TL'lik teklifine geçebilirsiniz. Üstelik bu borcu çoğu zaman yeni geçtiğiniz banka üstleniyor.

Banka seçerken bunlara dikkat edin!

ATM ve Şube Ağı: Özellikle küçük şehirlerde yaşayanlar için fiziksel şube ve geniş ATM ağı hayati önem taşıyor.

Komisyon Kesintileri: Bazı ortak ATM kullanımlarında bankaların aldığı gizli komisyonlara dikkat edilmeli.

Pazarlık Payı: Başka bir bankadan aldığınız yüksek teklifi mevcut bankanıza sunarak "eşitleme" talep edebilirsiniz.

Emekli maaşı nasıl taşınır?

Maaş taşıma işlemi için artık şubeye gidip sıra beklemenize gerek yok. Murat Bal, işlemin iki dijital yolu olduğunu hatırlatıyor:

e-Devlet Üzerinden: "Banka ve Adres Değişikliği" sekmesinden saniyeler içinde yeni bankanızı seçebilirsiniz.



Mobil Bankacılık: Geçmek istediğiniz bankanın uygulamasını indirerek "Müşteri Ol" butonu üzerinden maaşınızı taşıyabilirsiniz.