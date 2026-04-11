  4. Uzman isimden bankaların maaş promosyonları için ''hakkınızı arayın'' çağrısı!

Uzman isimden bankaların maaş promosyonları için ''hakkınızı arayın'' çağrısı!

Uzman isimden bankaların maaş promosyonları için ''hakkınızı arayın'' çağrısı!
EYT düzenlemesiyle Nisan 2023'te emekli olan 2 milyonu aşkın vatandaş için taahhüt yenileme dönemi geldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, promosyon miktarını 50 bin TL seviyelerine çeken ek teklifleri ve emeklilerin bilmediği "cayma hakkını" anlattı.

Emekli maaş promosyonları, bankaların müşteri kapma yarışında en güçlü kozu haline geldi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, katıldığı bir televizyon programında yaptığı değerlendirmeye göre, rakamların daha da yükselmesi için gözler kamu bankalarında.

Nakit promosyonun yanı sıra bankaların sunduğu paketlerin içeriği rakamı yukarı çekiyor:

Fatura ödeme talimatı ve otomatik ödeme tanımları.
Mevduat hesaplarına uygulanan avantajlı oranlar.
Bazı bankalar nakit promosyona ek olarak 50 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanı sunuyor.

En büyük yanılgı: "3 yıl kalmak zorundayım"

Emeklilerin en çok çekindiği konu olan 3 yıllık sözleşme süresine Murat Bal açıklık getirdi. Bal'a göre; banka değiştirmek için sürenin dolmasını beklemeye gerek yok.

Örnek Hesaplama:
2 yıl önce 9 bin TL promosyon aldınız. Kalan 1 yıl için 3 bin TL iade ederek başka bir bankanın 25-30 bin TL'lik teklifine geçebilirsiniz. Üstelik bu borcu çoğu zaman yeni geçtiğiniz banka üstleniyor.

 

Banka seçerken bunlara dikkat edin!

ATM ve Şube Ağı: Özellikle küçük şehirlerde yaşayanlar için fiziksel şube ve geniş ATM ağı hayati önem taşıyor.
Komisyon Kesintileri: Bazı ortak ATM kullanımlarında bankaların aldığı gizli komisyonlara dikkat edilmeli.
Pazarlık Payı: Başka bir bankadan aldığınız yüksek teklifi mevcut bankanıza sunarak "eşitleme" talep edebilirsiniz.

Emekli maaşı nasıl taşınır?

Maaş taşıma işlemi için artık şubeye gidip sıra beklemenize gerek yok. Murat Bal, işlemin iki dijital yolu olduğunu hatırlatıyor:

e-Devlet Üzerinden: "Banka ve Adres Değişikliği" sekmesinden saniyeler içinde yeni bankanızı seçebilirsiniz.

Mobil Bankacılık: Geçmek istediğiniz bankanın uygulamasını indirerek "Müşteri Ol" butonu üzerinden maaşınızı taşıyabilirsiniz.

Emekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli olduEmekliye Nisan ayı müjdesi: Promosyonlar rekora koşarken faizsiz Kredi veren bankalar da belli olduHaber

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Gaziantep'te korku dolu anlar: Polisleri görünce 4 kişiyi rehin alıp sevgilisini vurdu
Gaziantep'te korku dolu anlar: Polisleri görünce 4 kişiyi rehin alıp sevgilisini vurdu
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor
ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor
Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü
Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar!
Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar!
Kestirme diye kullandığı yol yaşlı adamın sonu oldu
Kestirme diye kullandığı yol yaşlı adamın sonu oldu
Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor''
Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor''
Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...''
Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...''
Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi!
Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tuba Büyüküstün ve Yıldız Kadrodan'lı Sultana'nın güzelleri kamera karşısında Tuba Büyüküstün ve Yıldız Kadrodan'lı Sultana'nın güzelleri kamera karşısında Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar! Karaköy İskelesi'ndeki kestane tezgahına kadın turist aklını! Fotoğraf için kuyruk oluyorlar! ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor ATM'den para çekme ve yatırma limitleri bir kez daha değişiyor Uganda'dan Türkiye'ye skandal tehdit! ''Asıl sorun Türkiye'' deyip 1 milyar Dolar ödeme istedi! Uganda'dan Türkiye'ye skandal tehdit! ''Asıl sorun Türkiye'' deyip 1 milyar Dolar ödeme istedi! AK Partili isim canlı yayında operasyon düzenlenecek yeni CHP'li belediyeyi açıkladı! AK Partili isim canlı yayında operasyon düzenlenecek yeni CHP'li belediyeyi açıkladı! Yarım asır sonra Ay'a düzenlenen tarihi yolculuk tamamlandı... Yarım asır sonra Ay'a düzenlenen tarihi yolculuk tamamlandı... Batuhan Karadeniz gözaltında iddasında gerçek ortaya çıktı Batuhan Karadeniz gözaltında iddasında gerçek ortaya çıktı Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilikte kapsam dışı kalacakları açıkladı Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı kademeli emeklilikte kapsam dışı kalacakları açıkladı Kışın son perdesi kapanıyor! Önce sağanak yağışlar ve soğuk, ardından bahar güneşi geliyor! Kışın son perdesi kapanıyor! Önce sağanak yağışlar ve soğuk, ardından bahar güneşi geliyor! Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor'' Hadise ve Murat Boz’dan sahneye damga vuran diyalog: ''Böyle giyinme, konsantrasyonum bozuluyor''
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren güzel oyuncu hakkında karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren güzel oyuncu hakkında karar verildi Bugün zamlanan benzin ve motorinde tabelalar yine değişiyor: Bu sefer indirim geliyor! Bugün zamlanan benzin ve motorinde tabelalar yine değişiyor: Bu sefer indirim geliyor! Ünlü piyasa analistinden Dolar ve altın için ezber bozan tahmin Ünlü piyasa analistinden Dolar ve altın için ezber bozan tahmin Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti! Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti! Ahmet Çakar’dan Kayserispor - Fenerbahçe maçı için olay tahmin Ahmet Çakar’dan Kayserispor - Fenerbahçe maçı için olay tahmin Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...'' Ünlü şarkıcıdan olay itiraf: ''Kötü yola düştüm, şarkıcı oldum...'' İstanbul'da bitmek bilmeyen yağışlar sonrası müjdeli haber geldi İstanbul'da bitmek bilmeyen yağışlar sonrası müjdeli haber geldi Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi! Ankara'da büyük fabrika yangını... Alevler geceyi gündüze çevirdi! Bursa'da ''kestirme'' yol faciası: Akıntıya kapılan sürücünün cansız bedeni 6 saat sonra bulundu Bursa'da ''kestirme'' yol faciası: Akıntıya kapılan sürücünün cansız bedeni 6 saat sonra bulundu Türkiye güne bir kez daha akaryakıta çifte zamla başladı! Motorin ve benzin yine zamlandı! Türkiye güne bir kez daha akaryakıta çifte zamla başladı! Motorin ve benzin yine zamlandı!