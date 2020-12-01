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VALİLİK AÇIKLADI; İSTANBUL'DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!
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  4. 01 Aralık 2020 13:22

Valilik açıkladı; İstanbul'da mesai saatleri değişti!

İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; yarından itibaren mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak düzenlendi.

Valilik açıkladı; İstanbul'da mesai saatleri değişti!
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Corona virüste yeni önlemler kapsamında İstanbul'da mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre kamuda hizmet saat 10.00'da başlayacak. 

Düzenlemenin detaylarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu. 

Buna göre Vali Yerlikaya,  ''İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır'' ifadelerine yer verdi.

Kamuda çalışanların mesai saatleri değişti! Kamuda çalışanların mesai saatleri değişti!

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