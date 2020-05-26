Yargıdan çalışanlar için emsal ''izin'' kararı'

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenlerin bazılarının yarım gün izin yaptırmasına yönelik emsal bir karar verdi.

Kararın çıkmasına neden olan hak ihlali ise şu şekilde gelişti: Bir ilaç şirketinde çalışan işçi, sekiz yıl çalıştığı işyerinden kovuldu. 2. İş Mahkemesi'ne başvuran işçi, fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, gece çalışması ücreti, hafta tatili ücretinin ödenmesini istedi.

'HAFTALIK İZİN USÜLE UYGUN OLMAZSA, KULLANILMIŞ SAYILMAZ'

Mahkeme, işçinin haftada 7 gün çalıştığını gerekçe göstererek davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz etti. Konu bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, haftalık izinle alakalı emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46'ncı maddesinde haftalık iznin 24 saat olarak belirlendiği hatırlatarak:

"Hafta tatili izni kesintisiz en az 24 saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin 24 saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır. Somut uyuşmazlıkta, dava dilekçesi incelendiğinde davacı işçinin hafta tatilinde çalışma şekline ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadığı gibi, dilekçede normal mesainin haftanın 6 günü olduğu açıkça ifade edilmiştir. Dava dilekçesindeki bu açıklama ve tüm dosya kapsamından davacı işçinin davalıya ait iş yerinde haftanın 7 günü çalışmadığı anlaşılmakla, hafta tatili ücreti talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne hükmedilmesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir " kararı verdi.

