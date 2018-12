Yargıtay'dan işverene kötü haber

Bursa’da, iş kazasının meydana geldiği iş yerinin sahibi; çeşitli bahaneleri öne sürüp, kazada kusuru bulunmadığını savundu. Davada son sözü söyleyen Yargıtay, ’benzer iş yerlerinde de önlemler alınmıyor’ bahanesiyle iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almayan patronun; iş yerinin yeni açılmış olması ve tecrübesizlik gibi gerekçelerle de sorumluluktan kurtulamayacağına hükmetti.



Bursa’da, çalıştığı iş yerinde geçirdiği iş kazası sebebiyle maluliyet yaşayan işçi, Bursa 9. İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Davacı işçi, maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davayı kısmen kabul etti. Tarafların kararı temyiz etmesiyle devreye Yargıtay 21. Hukuk Dairesi girdi. Emsal bir karara imza atan Yargıtay, işverenin işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli olan her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak zorunda olduğuna hükmetti.



İşçilerin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlü olduğuna dikkat çekilen kararda; "Bilim, teknik ve örgütlenme düşüncesi yönünden alınabilme olanağı bulunan, yapılacak gider ve emek ne olursa olsun bilimin, tekniğin ve örgütlenme düşüncesinin en yeni verileri göz önünde tutulduğunda işçi sakatlanmayacak, hastalanmayacak ve ölmeyecek ya da bu kötü sonuçlar daha da azalacaksa her önlem işverenin koruma önlemi alma borcu içine girer. Bu önlemler konusunda işveren iş yerini yeni açması nedeniyle tecrübesizliğini, bilimsel ve teknik gelişmeler yönünden bilgisizliğini, ekonomik durumunun zayıflığını, benzer iş yerlerinde bu iş güvenliği önlemlerinin alınmadığını savunarak sorumluluktan kurtulamaz. Gerçekten, çalışma hayatında süregelen kötü alışkanlık ve geleneklerin varlığı işverenin önlem alma borcunu etkilemez." denildi.