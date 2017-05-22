Yüzbinlerce emekliye 300 lira zam geliyor

Emeklileri ve emekli adaylarını sevindirecek 2 talep masada. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem aylık hesaplama hem de zam sisteminin değiştirilmesini gündeme getirdi, 2000 sonrasında emekli olanlara 300 lira artış getirecek formülü açıkladı. TÜED Başkanı Kazım Ergün, sosyal güvenlik sisteminde iyi uygulamaların yanında gözden geçirilmesi gereken noktalar da olduğunu belirtti.

Takvim'in haberine göre, karma emekli aylığı sisteminde, aylık bağlama oranları ve primlerin güncellenmesine ilişkin katsayıların büyük farklılık gösterdiğini ifade eden Ergün, "Bu sistem yerine bütün dönemleri kapsayan ve kendi içinde eşitliği sağlayan tek bir emekli aylığı hesaplanma sistemi getirilmeli" dedi. Ergün, şunları kaydetti: "Mesela, 2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 35'ten 60'a yükseltilirse, güncellenme katsayısı olarak büyüme oranının da yüzde 100'ü dikkate alınırsa emekli aylıklarında yaklaşık 300 lira artış olacak. 2000 öncesi emekli olanların alt sınır emekli aylığı bin 389 lirayken, 2000 sonrası çalışmaları karşılığı olarak bağlanan emekli aylığı alt sınırı 860 lira. 2000 öncesi ve sonrası arasında denge olması için taleplerimiz dikkate alındığında 2000 sonrası alt sınır emekli aylığı bin 160 liraya yükselecektir."

"Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle de asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin emeklilik haklarında büyük kayıplar dikkat çekiyor" diyen TÜED Başkanı Ergün, tek bir emekli aylığı hesaplama sistemi getirilmesini talep etti.

TÜED Başkanı Ergün, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine eşit zam yapılmasını da istedi. "Kamu çalışanları adına yapılan toplu sözleşmesi hükümlerindeki zamlar aynı şekilde memur emeklilerine uygulanırken, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık TÜFE artışları yansıtılıyor. Bu değişmeli" diyen Ergün, 5510 sayılı Kanun'un yeniden değerlendirilmesi ve emekli aylığı hesaplamalarında eşitliği öngörecek, hak kayıplarını da önleyecek değişikliklere gidilmesi gerektiğini söyledi.