Cari açık Mart'ta azaldı

Merkez Bankası açıklamasında, "Söz konusu azalışta, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 725 milyon dolar azalarak 916 milyon dolara gerilemesi en büyük etken olmuştur" denildi ve şu bilgiler verildi:

- Resmi rezervlerde bu ayda 5 milyar 728 milyon dolar azalış gözlendi.

- Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, geçen yılın Mart ayında 573 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 3 milyar 477 milyon dolar fazla verdi.

- Hizmetler dengesi kaynaklı girişler Mart 2018’e göre 113 milyon dolar artarak 1 milyar 298 milyon dolara yükselirken, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 55 milyon dolar artarak 1,043 milyar dolara yükseldi.

- Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon dolar azalarak 1,076 milyar dolara geriledi.

- İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, Mart 2018’e göre 195 milyon dolar artarak 199 milyon dolara yükseldi.

- Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 120 milyon dolar azalarak 965 milyon dolara geriledi.

- Portföy yatırımları 1 milyar 353 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu ayda, yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 702 milyon dolar ve 1 milyar 202 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

- Aynı dönemde genel hükümet 500 milyon doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

- Hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise, yurtdışı yerleşikler sırasıyla 554 milyon dolar ve 863 milyon dolar net satış yaptı, diğer yatırımlarda 3 milyar 153 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

- Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatlarında sırasıyla 4 milyar 722 milyon dolar ve 303 milyon dolar net artış oldu.

- Türkiye’de yerleşiklerin (bankalar hariç) yurtdışındaki mevduatlarına ilişkin olarak, 2018 yılı dördüncü çeyreği için kesinleşen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verileri 3,075 milyar dolar çıkış yönlü olarak ilgili kaleme yansıtıldı.

- Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 709 milyon doları ve 91 milyon doları net geri ödeme, diğer sektörler 789 milyon doları net kullanım gerçekleştirdi.