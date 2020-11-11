Cari açık son 2 yılın zirvesinde

Merkez Bankası (MB) eylül ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Bu verilere göre eylülde cari açık 2 milyar 364 milyon dolar oldu. Geçen yılın eylül ayında ayında 2 milyar 828 milyon dolar cari fazla verilmişti.

12 iki aylık cari işlemler açığı ise 27 milyar 539 milyon dolara ulaştı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 8 milyar 127 milyon dolar cari fazla verilirken, bu yılın aynı döneminde 27 milyar 973 milyon dolarlık cari açık verildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA ARTIŞ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre eylül ayındaki gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 44 milyon dolar artarak 3 milyar 709 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 869 milyon dolar azalarak 1 milyar 692 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

RESMİ REZERV 3,6 MİLYAR LİR DOLAR AZALDI

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın eylül ayında 6 milyar 46 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 3 milyar 236 milyon dolar fazla verdi. Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 916 milyon dolar azalarak 1 milyar 555 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 615 milyon dolar azalarak 544 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerse bir önceki yılın aynı ayına göre 106 milyon dolar artarak 197 milyon dolar oldu.

Resmi rezervlerde eylülde 3 milyar 631 milyon dolar net azalış yaşandı.