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  3. 18 Haziran 2019 10:18

Çarklar duruyor! Sanayi üretimi azaldı...

[Haber görseli]TÜİK verilerine göre sanayi üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 bir önceki aya göre yüzde 1 azaldı. Beklenti aylık % 0.1 artış, yıllık % 2.2 düşüş olmasıydı.

Çarklar duruyor! Sanayi üretimi azaldı...
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TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Nisan'da aylık % 1, yıllık bazda ise % 4 düştü

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %1 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,9 arttı.

 
 

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