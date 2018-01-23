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  3. 23 Ocak 2018 12:03

Carrefour'da dev kıyım ! 2.400 kişi işten atılacak

E-ticarete yatırım yapmaya hazırlanan Carrefour, Fransa'da 2,400 kişiyi işten çıkartacağını bildirdi.

Carrefour'da dev kıyım ! 2.400 kişi işten atılacak
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Perakende devi Carrefour, e-posta açıklamasında 2022 yılına kadar e-ticarete 2.8 milyar euro yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada “Carrefour 2022” olarak bilinen plan dahilinde gönüllü işten çıkarmaların Fransa merkez ofisinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Şirket bu kapsamda Fransa'da 2,400 kişiyi işten çıkartacağını açıkladı.

Carrefour, şirket ofislerini yeniden gruplayacak; Boulogne'da yer alan merkez ofisleri kapanacak ve Essonne'daki yeni merkez projesi terk edilecek.

fransa , carrefour
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