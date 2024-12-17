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Çarşıda, pazarda, markette yeni ''yasaklar'' belli oldu: Bu etiketler artık yasak

Çarşıda, pazarda, markette yeni ''yasaklar'' belli oldu: Bu etiketler artık yasak
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Çarşıda, pazarda, markette tükleticiyi aldattığı tespit edilen ürünler sonrasında "köy", "geleneksel", "çiftik" ve "ev" gibi yanıltıcı ifadeler için tamamen yasaklama kararı kararı geldi..

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gıdada haksız rekabetin önüne geçmek için 27 Kasım’da yeni bir yönetmelik yayımlandı. Buna göre süt ve süt ürünlerinde 'köy', 'ev', 'geleneksel', 'çiftlik', '%100' gibi tüketiciyi yanıltacak ifadelerin kullanımı yasaklandı. Etiketlerin daha güvenilir, şeffaf ve anlaşılır olması hedefleniyor.

Bu değişikliklere uymayan ürünler, 31 Aralık 2026’ya kadar piyasadan çekilecek.

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre, firma ve markaların, ürünlerinin gerçek içeriğiyle uyuşmayan, tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanarak "köy" veya "çiftlik" algısı yaratması engelleniyor. Ayrıca, bitkisel kaynaklardan üretilen içeceklerde, "süt" ifadesi kullanılamayacak. Örneğin, soya, badem veya yulaf gibi bitkisel ürünlerden yapılan içecekler "süt" olarak etiketlenemeyecek; bunun yerine "içecek" ifadesi kullanılacak. Türk Gıda Kodeksi'ne göre, "süt" yalnızca inek, koyun, keçi ve manda sütü için geçerli bir tanım olarak kabul ediliyor.

Karma Grup Regülasyon ve Operasyon Direktörü Didem Altuntaş, bu değişikliklerin temel amacının tüketicilerin daha doğru ve kolay bilgiye ulaşabilmesi olduğunu belirtti. Yeni düzenlemeyle, ürün içerikleri hakkında yanıltıcı görsel veya ifadelerin kullanımına son verilerek, tüketicilerin daha bilinçli kararlar alması sağlanacak. Örneğin, ışınlanmış gıdalarda "ışınlanmış" ibaresi zorunlu hale gelecek, ikame bileşenler ise ürün adında belirgin bir şekilde belirtilecek. Bu sayede, tüketiciler, ürünü ilk gördüklerinde, çikolata yerine kokolin ya da tereyağı yerine margarin almayacak.

Gıda katkı maddeleri ve etiket değişiklikleri

Yeni yönetmelikte, "koruyucu içermez" veya "doğal renklendirici içerir" gibi ifadelerin de kullanımı sınırlanacak. Firmalar, bu tür ifadeleri etiketlerinde kullanabilmek için henüz yayımlanmamış olan "gıda katkı maddeleri kılavuzunu" beklemek zorunda kalacaklar.

Geçiş sürecinde, firmaların eski ambalajlarını değiştirebilmesi için 2026’ya kadar süre verildi.

Dünya Gazetesi

Etiketler Gıda katkı maddeleri köy geleneksel çiftik market çarşı pazar
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