Çaya bir zam daha geldi

Zamla yatıp zamla kalkmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle çay fiyatlarına bir kez daha zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dündar son açıklamasında, bugünden geçerli olmak üzere ÇAYKUR'un çay fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Sosyal medya hesabından (X) paylaşım yapan Dündar, şu ifadelere yer verdi: "7 Eylül 2024 tarihi itibariyle ÇAYKUR çay grubuna yüzde 18 zam geldi." Dündar'ın paylaştığı yeni zamlı tarifesi şu şekilde: