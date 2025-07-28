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Çaya zam geldi, yeni zamlar da yolda

Çaya zam geldi, yeni zamlar da yolda
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Haziran ortasında yapılan yüzde 15’lik zammın ardından çay fiyatlarına bir zam daha geldi.

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın haberine göre haziran ayının ortasında kuru çay fiyatlarına yapılan yüzde 15’lik zammın ardından temmuz ayında fiyatlarda yeni bir güncellemeye daha gidildi.

Buna göre Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 zam yaptı. Yeni fiyatlar bugünden itibaren raflara yansıdı.

Bloomberg HT'ye bilgi veren sektör temsilcileri, artan yaş çay ürün fiyatı, işçi ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek yapılan zamların önümüzdeki aylarda da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Bloomberg

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