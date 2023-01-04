ÇAYKUR 2022 verilerini açıkladı

Doğu Karadeniz'in kaliteli çay yaprakları ile üretim yapan ÇAYKUR 2022 yılı verilerini açıkladı.

İHA'nın haberine göre yaklaşık 583 bin ton yaş çay alımı yaparken 115 bin ton kuru çay üretimi gerçekleştirdi. 2022 yılında üretimi gerçekleştirilen kuru çaylarla beraber 2021 yılında stoklarında kalan çayları da satan ÇAYKUR, bu yıl 163 bin ton ile beraber tarihinin en yüksek kuru çay satımını gerçekleştirdi.

"Ancak satımımız geçen seneyi de geçti 163 bin tona çıktı"

Geçen yıllara nazaran bu yıl tarihinin en yüksek kuru çay satımını gerçekleştirdiklerini ifade eden ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "2021 yılında yaş çay alımımız tarihinde en yüksek olan 860 bin ton yaş çay almıştık ve 163 bin ton kuru çay üretmiştik. 158 bin ton kuru çay satımı yapmıştık.

Biz her zaman söylüyorduk, yaş çayda 860 bin ton yaş çay aldık diye abartmıyoruz. Önemli olan aldığımız çayı satabilmek diyorduk. Bu yıl 583 bin ton yaş çay aldık 115 bin ton kuru çay ürettik. Ancak satımımız geçen seneyi de geçti 163 bin tona çıktı.

Ürettiğimizi de satmış olduk. Önceki yıllardan kalan kuru çayları da satmış olduk. Çaylar satılmış olsa da yetecek kadar var.

"80-85 bin ton civarında çay stokumuz var"

31 Aralık 2022 tarihinde 80-85 bin ton civarında çay stokumuz var. Kampanya açılışına kadar Bu stoğu 25-30 bin ton civarına kadar çekmeyi düşünüyoruz. 2022 yılında kontenjan uygulanmadığı ve kuru çay ve yaş çay fiyatının aynı anda açıklandığı için özel sektörde kampanyaya istekli şekilde girdi.

Üretici hem fiyat düşmeden bir bayram havasında geçiş oldu. İnşallah bu yılda devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca 9 mağazamızda 500 tona yakın çay satışı yapıldı" ifadelerini kullandı.