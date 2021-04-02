Cem Uzan: ''Dolar 20 TL'yi görebilir. Ben olsam dolar alırım!''

Ekonomist Murat Muratoğlu, Cem Uzan’a para piyasalarında yaşanan gelişmeleri ve dolar kuru beklentilerini sordu. Uzan, dolar kuru konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Uzan “ben olsam dolar alırım yastık altına koyarım” diye konuştu.

Bir zamanlar Türkiye’de siyaset yapan Genç Parti eski genel başkanı Cem Uzan Murat Muratoğlu’nun Youtube kanalına konuk oldu. Cem Uzan Türkiye ekonomisini yorumladığı konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması ve bunun dolar kuruna olan yansımalarını değerlendirdi.

“EKONOMİ ÖLMEYE YAKIN HASTANIN SON GÜNLERİ GİBİ”

Cem Uzan Türkiye’deki ekonomik gidişatı şu sözlerle özetledi:

Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durum son derece net. Olayın vahameti daha inflak noktasına gelmedi. Daha hastanın son günleri gibi görmek lazım bunları. Şöyle bakalım döviz rezervi olmayan bir ülke. Yani 83 milyon vatandaşı var Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ama kendisine ait bir döviz rezervi yok ve bol miktarda da borcu var. Borcu borçla çevirmeye çalışıyor. Artık o da çevrilemez hale geldi. Faizleri yükseltip sıcak para çekeyim dedi. Yüksek faizin iç ekonomiye yansımaları var. Bunların hepsi ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir hastanın aspirinle tedavisi gibi.

NACİ AĞBAL NEDEN GÖREVDEN ALINDI

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın neden görevden alındığına ilişkin düşüncelerini de paylaşan Cem Uzan, Ağbal’ın Merkez Bankası tarafından daha önce harcanan 130 milyar doların peşine düştüğü gerekçesiyle görevden alınmış olabileceğini söyledi.

“DOLAR 20 LİRA OLSAM ŞAŞIRMAM”

Murat Muratoğlu konuşmanın bir bölümünde Cem Uzan’a “Sizce dolar kuru ne olur” diye sordu. Cem Uzan bu soruya “ben olsam dolar alırım yastık altına koyarım” şeklinde cevap verirken düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

Bazı şeyler var hakikaten öngörmek mümkün değil. İleriye yönelik varsayımlar ve analizler hep normal hareket şartlarına göre yapılır. Siz 4 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değişeceğini öngöremezsiniz. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan iktidarının tavırlarının ne olacağına bağlı sene sonu dolar kurunun akıbeti. Geçtiğimiz konuşmamızda ben dolar 20 lira olursa şaşırmam demiştim aynı sözümün arkasındayım. Ben dolar kuru 20 lira olur diyorum faiz ne olur diyorlar. Şuanda faizler yüzde 19. Düşer diyorlar. Hayal görmesinler 19’da tutabilsinler ellerini öpsünler milletin. Siz bütçe açığını artırmaya devam edin. Karşılıksız para basın faiz ve dolar kuru yükselmesin.

"BEN OLSAM DOLAR ALIR YASTIK ALTINA KOYARIM"

Ben Türkiye’de bir yatırımcı olsam olsam dolar alırım bankaya değil yastık altına koyarım. Hangi vurdum duymazlıktır ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altındaki paranızı getirin yatırım bankalarına teslim edin diyor. Yastık altındaki paraya göz konulması çok ama çok tehlikeli bir olaydır. Bugün herkes sermaye çıkışlarına girişlerine yasak gelebilir mi diye korkuyor ama Türk yatırımcının servetine bir şekilde bir şey olabilir diye endişe etmemek mümkün değil. Hangi mantıktır ki insanların son kara gün parasını istiyorsun düşün ki sen devletin kara gün parasını tüketmişsin zaten.