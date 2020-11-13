Cep telefonu ithalatı pandemiye rağmen hız kesmedi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre telefon ithalatı bu yılın ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 1 milyar 430 milyon dolara çıktı. Bir önceki yılın aynı döneminde söz konusu rakam 1 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Kurdaki artış artan vergi oranları ile birlikte cep telefonu fiyatlarına çok daha yüksek seviyelerde yansıtılmıştı. Yine TÜİK rakamlarına göre geçen yıl aralık ayında Türkiye’de cep telefonunun ortalama fiyatı 2019’un aralık ayında 2 bin 213 TL iken söz konusu fiyat Ekim 2020’ye kadar yüzde 72 oranında arttı ve 3 bin 809 TL’ye yükseldi.



Vergi oranları artırılmıştı

Yine bu yıl cep telefonuna uygulanan vergi oranlarında da önemli değişikliklere gidildi. Cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 50’ye kadar çıkarılmasının ardından, cep telefonlarındaki veri yükü de artırılmıştı.

Halihazırda cep telefonlarında ÖTV oranı vergi matrahı 640 TL’ye kadar olanlar cihazlar için yüzde 25, 640-1500 TL arası olan cihazlar için yüzde 40 ve 1500 TL’nin üzerindeki cihazlar için ise yüzde 50 olarak uygulanıyor. KDV oranı yüzde 18 olan telefonları, ayrıca yüzde 10 oranında da TRT bandrol ücretine tabi tutuluyor. Cep telefonlarından ayrıca yüzde 1 de Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi alınıyor.