  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Cep telefonunda vergi indirimi sürprizi: Bu modellerin fiyatı düşecek

Cep telefonunda vergi indirimi sürprizi: Bu modellerin fiyatı düşecek

Cep telefonunda vergi indirimi sürprizi: Bu modellerin fiyatı düşecek
Güncelleme:

Cep telefonu ve tütün ürünlerinin ÖTV oranında değişiklik yapıldı. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni vergi düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre tütün ürünlerinde ÖTV oranı düşürülürken, cep telefonlarında vergi matrah sınırları yeniden belirlendi.

Tütün ürünlerinde ÖTV oranı düşürüldü

Yeni kararla birlikte sigara, puro, sigarillo, enfiye ve tütün yerine geçen maddelerden üretilmiş sigaralarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı %50’den %45’e indirildi.

Böylece oransal mali çarpan düşürülerek, tütündeki maliyet artışlarının satış fiyatlarına daha az yansıması hedeflendi.

Cep telefonlarında ÖTV matrahı değişti

Kararla birlikte cep telefonlarından alınan ÖTV’de matrah sınırları yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre;

4.500 TL ve altındaki telefonlarda ÖTV oranı %25,
4.500 – 9.000 TL arası telefonlarda %40,
9.000 TL üzerindekilerde ise %50 olarak uygulanacak.

Önceki uygulamada bu oranlar ÖTV matrahı bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı bin 500 TL'yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.

Düzenleme, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Düşük modelli telefonlara indirim bekleniyor

Yapılan değişiklikle birlikte, giriş ve orta segmentteki bazı telefonların vergi oranı %50’den %40’a düştü.
Bu nedenle düşük modelli telefon fiyatlarında yaklaşık bin lira indirim bekleniyor.

İşte indirim gerçekleşmesi beklenen bazı telefonlar:

Hiking A45, Reeder S19 Max Pro S, General Mobile Era 30, Omix X5 128 GB, Casper VIA M40, Realme C61, Nubia Music, Tecno Spark GO2, Vivo Y04, Infinix Hot 30i, Poco M7 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Oppo A5 Pro, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A17.

text-ad
Etiketler cep telefonu tütün ürünü ÖTV oranı vergi düzenlemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erzurum güne depremle uyandı Erzurum güne depremle uyandı Depoları fulleyin! Akaryakıta bu gece tarihi zam geliyor Depoları fulleyin! Akaryakıta bu gece tarihi zam geliyor Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Türkiye'yi terk etti Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Türkiye'yi terk etti İBB'ye ''veri sızıntısı'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İBB'ye ''veri sızıntısı'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı! Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı! Korku evinde kabusu yaşayan genç kadın şoku atlatamadı: ''Ölmekten korktum'' Korku evinde kabusu yaşayan genç kadın şoku atlatamadı: ''Ölmekten korktum'' Türkiye'nin tatil cennetinde barajlar bir bir kuruyor: 10 günlük su kaldı! Türkiye'nin tatil cennetinde barajlar bir bir kuruyor: 10 günlük su kaldı! Festivali duyan şehre akın etti; otellerde yer kalmadı! Festivali duyan şehre akın etti; otellerde yer kalmadı! Cami bahçesinde toprağın altından vahşet çıktı! Cami bahçesinde toprağın altından vahşet çıktı! Avrupa'da zafer haftası! Üç temsilcimiz kazandı, Türkiye'nin puanı yükseldi Avrupa'da zafer haftası! Üç temsilcimiz kazandı, Türkiye'nin puanı yükseldi
Ekrem İmamoğlu'na şimdi de casusluk soruşturması! Ekrem İmamoğlu'na şimdi de casusluk soruşturması! Parkta dehşet! 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı Parkta dehşet! 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı CHP kurultay davası reddedildi; Borsa İstanbul şaha kalktı! CHP kurultay davası reddedildi; Borsa İstanbul şaha kalktı! CHP kurultayının iptali davası reddedildi! CHP kurultayının iptali davası reddedildi! ''Savcıya tehdit'' davası sanığı mahkemede savcıyı tehdit etti! ''Savcıya tehdit'' davası sanığı mahkemede savcıyı tehdit etti! Fenerbahçe, Stuttgart'ı devirdi: Tek golle 3 puanı kaptı! Fenerbahçe, Stuttgart'ı devirdi: Tek golle 3 puanı kaptı! İstanbul için uyarılar peş peşe geldi: Hava patlayacak! İstanbul için uyarılar peş peşe geldi: Hava patlayacak! Bodrum açıklarında facia: Çok sayıda ölü ve kayıp var Bodrum açıklarında facia: Çok sayıda ölü ve kayıp var