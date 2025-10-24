Cep telefonunda vergi indirimi sürprizi: Bu modellerin fiyatı düşecek

Cep telefonu ve tütün ürünlerinin ÖTV oranında değişiklik yapıldı. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni vergi düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre tütün ürünlerinde ÖTV oranı düşürülürken, cep telefonlarında vergi matrah sınırları yeniden belirlendi.

Tütün ürünlerinde ÖTV oranı düşürüldü

Yeni kararla birlikte sigara, puro, sigarillo, enfiye ve tütün yerine geçen maddelerden üretilmiş sigaralarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı %50’den %45’e indirildi.



Böylece oransal mali çarpan düşürülerek, tütündeki maliyet artışlarının satış fiyatlarına daha az yansıması hedeflendi.

Cep telefonlarında ÖTV matrahı değişti

Kararla birlikte cep telefonlarından alınan ÖTV’de matrah sınırları yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre;

4.500 TL ve altındaki telefonlarda ÖTV oranı %25,

4.500 – 9.000 TL arası telefonlarda %40,

9.000 TL üzerindekilerde ise %50 olarak uygulanacak.



Önceki uygulamada bu oranlar ÖTV matrahı bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı bin 500 TL'yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.

Düzenleme, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Düşük modelli telefonlara indirim bekleniyor

Yapılan değişiklikle birlikte, giriş ve orta segmentteki bazı telefonların vergi oranı %50’den %40’a düştü.

Bu nedenle düşük modelli telefon fiyatlarında yaklaşık bin lira indirim bekleniyor.

İşte indirim gerçekleşmesi beklenen bazı telefonlar:

Hiking A45, Reeder S19 Max Pro S, General Mobile Era 30, Omix X5 128 GB, Casper VIA M40, Realme C61, Nubia Music, Tecno Spark GO2, Vivo Y04, Infinix Hot 30i, Poco M7 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Oppo A5 Pro, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A17.