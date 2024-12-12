''Cep''te 2025'in Özel İletişim Vergisi tutuarı belli oldu

1999 depremi sonrasında "geçici" denilerek devreye alınmasına rağmen halen uygulaması devam eden ve cep telefonu hattı sahiplerinden her ay düzenli olarak alınan Özel İletişim Vergisi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yıllık 575 TL olacak.

Türkiye'de 1999 yılında yaşanan deprem sonrası yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi telefon hattı sahiplerinden aylık olarak tahsil ediliyor. 2024 yılında 400 lira olarak belirlenen ÖİV 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zamlanarak 575 lira olacak.

GSM hattı kullanan kişilerden kesilen Özel İletişim Vergisi'nin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 575 lira olacağı ifade edildi.

Ekonomim'in aktardığı bilgilere göre; Yeni hat alacak bireylerden, faturalı yada faturasız hat ayrımı olmaksızın her kullanıcıdan alınan aylık ücret ise 47 lira 91 kuruş olarak hesaplandı.

Telefonlardan alınan vergi ayrıca ev interneti kullanan kişilerden de yüzde 10 tutarında kesilecek. Özel İletişim Vergisi genel olarak elektronik haberleşme ve yayın hizmetlerini kapsıyor.

Özel İletişim Vergisi hakkında

Özel İletişim Vergisi olarak bilinen kesinti 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesiyle şu şekilde düzenleniyor:

a) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dâhil olmak üzere her tür mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri