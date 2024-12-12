  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. ''Cep''te 2025'in Özel İletişim Vergisi tutuarı belli oldu

''Cep''te 2025'in Özel İletişim Vergisi tutuarı belli oldu

''Cep''te 2025'in Özel İletişim Vergisi tutuarı belli oldu
Güncelleme:

1999 depremi sonrasında "geçici" denilerek devreye alınmasına rağmen halen uygulaması devam eden ve cep telefonu hattı sahiplerinden her ay düzenli olarak alınan Özel İletişim Vergisi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yıllık 575 TL olacak.

Türkiye'de 1999 yılında yaşanan deprem sonrası yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi telefon hattı sahiplerinden aylık olarak tahsil ediliyor. 2024 yılında 400 lira olarak belirlenen ÖİV 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zamlanarak 575 lira olacak. 

GSM hattı kullanan kişilerden kesilen Özel İletişim Vergisi'nin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 575 lira olacağı ifade edildi.

Ekonomim'in aktardığı bilgilere göre; Yeni hat alacak bireylerden, faturalı yada faturasız hat ayrımı olmaksızın her kullanıcıdan alınan aylık ücret ise 47 lira 91 kuruş olarak hesaplandı.

Telefonlardan alınan vergi ayrıca ev interneti kullanan kişilerden de yüzde 10 tutarında kesilecek. Özel İletişim Vergisi genel olarak elektronik haberleşme ve yayın hizmetlerini kapsıyor.

Özel İletişim Vergisi hakkında

Özel İletişim Vergisi olarak bilinen kesinti 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesiyle şu şekilde düzenleniyor:

a) Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dâhil olmak üzere her tür mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti

d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri

 

Etiketler cep telefonu GSM öiv özel iletişim vergisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
5 sektördeki 1 milyon çalışan için yeni teşvik kararı 5 sektördeki 1 milyon çalışan için yeni teşvik kararı İstanbul'da Bilal Erdoğan'ın vakfına bedava verilen taşınmazlar geri alındı İstanbul'da Bilal Erdoğan'ın vakfına bedava verilen taşınmazlar geri alındı Suriye'nin yeni bayrağı kabul edildi Suriye'nin yeni bayrağı kabul edildi Ahmet Çakar Jose Mourinho'ya ''jigolo'' benzetmesi Ahmet Çakar Jose Mourinho'ya ''jigolo'' benzetmesi Canlı yayında ilan etti: ''Öcalan'ı İmralı'dan çıkarsınlar, öldürteceğim'' Canlı yayında ilan etti: ''Öcalan'ı İmralı'dan çıkarsınlar, öldürteceğim'' TBMM'de ''istifa'' protestoları! Bakan kürsüye çıktı Meclis karıştı TBMM'de ''istifa'' protestoları! Bakan kürsüye çıktı Meclis karıştı Suriye'de muhalifler Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi Suriye'de muhalifler Hafız Esad'ın mezarını ateşe verdi Binlerce çalışanı olan Türkiye'nin ünlü hazır giyim markası iflas etti Binlerce çalışanı olan Türkiye'nin ünlü hazır giyim markası iflas etti İnternet devi kararını verdi: Türkiye'den çekiliyorlar! İnternet devi kararını verdi: Türkiye'den çekiliyorlar! Pes! Bitişikteki komşusunun duvarını kırıp evini soydu... Pes! Bitişikteki komşusunun duvarını kırıp evini soydu...
Hava bir anda soğuyacak... Önce kuvvetli sağanak ardından da kar geliyor! Hava bir anda soğuyacak... Önce kuvvetli sağanak ardından da kar geliyor!