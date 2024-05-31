Cevdet Yılmaz, enflasyon için tarih verdi: Düşüş ne zaman görülecek?

Enflasyona mücadelenin temel öncelik olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, tarih vererek aylık bazda alınan sonuçların yılın ikinci yarısında yıllık bazda da belirgin düşüşler getireceğini söyledi.

Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında büyüdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) açıkladığı büyüme verilerini değerlendirirken enflasyona mücadelenin temel öncelik olduğunu belirtti. Yılmaz, tarih vererek aylık bazda alınan sonuçların yılın ikinci yarısında yıllık bazda da belirgin düşüşler getireceğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2,4 büyüdüğünü söyleyen Yılmaz, 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 158 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldiğini açıkladı.

Yılmaz, 2024 yılının birinci çeyreğinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamının pozitif büyüme gösterdiğini, bu dönemde katma değer artışının bir önceki yılın aynı dönemine göre tarımda yüzde 4,6, sanayide yüzde 4,9, inşaatta yüzde 11,1, inşaat hariç hizmetlerde ise yüzde 4,8 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

'Orta Vadeli Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz' diye Yılmaz, ekonomi büyümeye devam ederken emeğin milli gelirden aldığı payın da artmaya devam ettiğini belirtti. Yılmaz, 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payının yüzde 33,8'den yüzde 37'ye, gayrisafi katma değer içerisindeki payının ise yüzde 37,8'den yüzde 42'ye yükseldiğine dikkat çekti.

Cari açığın düştüğü, rezervlerin arttığı, risk göstergelerinin iyileştiği bir dönemde olduğumuzu söyleyen Yılmaz temel önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu vurguladı.

Yılmaz, enflasyonda aylık bazda alınan sonuçların yılın ikinci yarısında yıllık bazda da belirgin düşüşler getireceğini söyledi. Yılmaz, işsizliğin ise tek haneli seviyelerde seyrini sürdürdüğünü belirtti.