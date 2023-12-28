Çevreyi kirletenlere 2024'te verilecek cezalar belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2024 yılında çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre, çeşitli çevresel ihlallerde bulunan kişilere ve kurumlara belirlenen ceza miktarları şu şekildedir.

Egzoz Gazı Emisyonları:

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 9,943 TL ceza.

Emisyona sebep olan araç sahiplerine 19,897 TL ceza.

Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunup düzenlemelere uymayanlara 39,797 TL ceza.

Belgesiz veya tahrifatlı emisyon ölçümü yapanlara 79,611 TL ceza.

Tesis İşletimi:

İzin almadan tesis kuran ve işletenlere 464,585 TL ceza.

Emisyon sınırlarını aşan tesislere 929,233 TL ceza.

Akaryakıt İstasyonları ve Yakıt Depolama:

Akaryakıt istasyonlarına uygun olmayan düzenekler ve kontrolsüz emisyonlar için ceza.

Terimaller ve dolum adaları için 288,679 TL ceza.

Akaryakıt istasyonları için 144,339 TL ceza.

Tankerler için 14,472 TL ceza.

Katı Yakıtlar:

Katı yakıtların özelliklerine uymayanları satanlara ve depolamada düzenlemelere uymayanlara 79,611 TL ceza.

Belgeler veya izinler alınmadığında 119,420 TL ceza.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Süreci:

ÇED sürecinde taahhütnameye uymayanlar için 193,522 TL ceza.

Atık Yönetimi:

Atık tesislerini kurmayan veya işletmeyenlere 1,161,568 TL ceza.

Atıkları toprağa verenlere 464,585 TL ceza.

Gürültü ve Titreşim:

Standartlara aykırı gürültüye neden olanlara ceza.

Deniz Araçları:

Denizi kirleten deniz araçlarına artırılmış cezalar.

Orman ve Anız Yakma:

Ormana yakın yerde anız yakanlara ceza, orman ve sulak alanlarda işlendiğinde ceza 5 kat artacak.

Su Kaynaklarına Atık Boşaltma:

İçme suyu koruma alanlarına atık boşaltanlara 929,233 TL ceza.

Plastik Poşetler:

Plastik poşetlerin usule aykırı verildiği satış noktalarına ceza.

Üreticilere, tedarikçilere, ithalatçılara usule aykırı cezalar.

Sera Gazı Emisyonları:

Sera gazı izleme planını sunmayanlara ceza.

Doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu sunmayanlara artırılmış cezalar.

Depozito ve Geri Dönüşüm:

Depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere ceza.

Depozitolu ürünleri kullanıcılara sunmayanlara ceza.

Umuma Açık Yerlerde Çevre Kirliliği:

Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere 4,810 TL ceza.

Düzenlemelerle birlikte çevresel ihlallere karşı uygulanacak cezaların miktarları belirlenmiş ve çevre koruma önlemlerine uymayanlar için ciddi yaptırımlar getirilmiştir. Bu önlemler, çevre kirliliğini azaltmak ve sürdürülebilir bir çevre politikası oluşturmak amacıyla hayata geçirilmiştir.