Çevreyi kirletenlere 2025'te verilecek cezalar belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezalarını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımladı. İlgili kanuna aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2025 yılında kesilecek para cezaları bu kapsamda yeniden değerleme oranı olan %43,93 oranında artırıldı.

Egzoz emisyonu ölçümü yaptırmama cezası

Buna göre 1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 14 bin 310 lira, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ise 28 bin 638 lira ceza ödeyecek.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlar da her bir ihlal için 278 bin 536 lira ödeyecek.

Yeni düzenlemeyle denizi kirleten tüm deniz araçlarına yönelik cezalar da groston başına artırılacak.

Atıkları önlem almadan toprağa vermenin cezası

İlgili kanunda ve yönetmelikte öngörülen standartlara aykırı veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 668 bin 677 lira, bu fiilin konutlarla ilgili işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 16 bin 609 lira ceza verilecek. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye ait olacak.

Anız yakma cezası

Kanuna aykırı olarak anız yakanlar ise her dekar için 556,70 lira ödeyecek. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacak.

Kanundaki koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 1 milyon 337 bin 445 lira idari para cezası verilecek.

Umuma açık yerlerde çevreyi kirletmenin cezası

Öte yandan umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 4 bin 810 liradan 6 bin 923 liraya yükselecek.

Düzenlemeyle tehlikeli atıkların ülkeye girişini sağlayanlar, kanuna aykırı şekilde toplayanlar, depolayanlar, ihraç edenlere yönelik ceza miktarları da artırılacak.

Usul ve esaslara aykırı plastik poşet verme cezası

Plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı olarak ücretsiz veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 114,55 lira, elektronik ortamda satış yapanlara ise 20 bin 771 liradan 207 bin 747 liraya kadar ceza verilecek.

Ayrıca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı plastik poşetleri üretene, tedarik edene, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya ithalatçıya 103 bin 872 lira, geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara da 10 bin 385 lira ceza uygulanacak.