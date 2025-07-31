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Chobani ve Danone mahkemelik oldu

Chobani ve Danone mahkemelik oldu
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Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının stat ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğun konusunda anlaşma imzalayan Chobani, Fransa merkezli gıda üreticisi Danone ile davalık oldu.

ABD'nin en büyük yoğurt ve süt ürünü üreticilerinden Chobani'ye, en büyük rakiplerinden Danone tarafından dava açıldı. 

Dünya'da yer alan habere göre, siyah-sarı ambalaj tasarımı ile “Bright & Mellow” (Parlak ve Yumuşak) sloganının Danone’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği öne sürülüyor. Şirket, bu tasarımların kullanılmasının engellenmesi için mahkemeden ihtiyati tedbir talep ederken, söz konusu ürünlerin satışından elde edilen tüm gelir için de maddi tazminat istiyor.

Paris merkezli Danone, Chobani’nin “bilerek, sistematik ve hesaplanarak” rekabet kurallarını ihlal ettiğini savunarak, “Chobani’nin eylemleri, Danone’nin pazardaki itibarından faydalanmayı amaçlıyor” ifadesine yer verdi.

Bu iki dev şirketin karşı karşıya gelmesi ilk değil. 2016 yılında, Danone, Chobani’nin “Simply 100” yoğurt reklamında kendi “Light and Fit” ürününün klor içerdiğini ima ettiğini öne sürerek açtığı davayı kazanmıştı. Ancak, 2019’da Chobani’nin çocuklara yönelik yoğurt serisinde “%33 daha az şeker” iddiası nedeniyle açılan dava Danone’nin aleyhine sonuçlanmıştı.

Danone, son davada söz konusu sloganı Ocak 2021’de, o dönemde Starbucks ve La Colombe’un bağımsız olduğu dönemde kullanmaya başladığını, bu nedenle kullanım hakkının kendilerinde olduğunu belirtti. Şirket ayrıca, Chobani’nin La Colombe’u 2023’te 900 milyon dolara satın almasının ardından ambalaj ve ürün tanımında bilinçli değişiklikler yaptığını iddia etti. Danone, ürünün kavrulma seviyesinin “orta”dan “hafif”e çevrilmesini de bu kapsamda değerlendirdi.

Danone, Chobani’nin yalnızca kahve ürünlerinde değil, yoğurt serisinde de benzer bir strateji izlediğini savunarak, Chobani’nin yüksek proteinli yoğurtlarının Danone’nin Oikos markasıyla benzer renk, yazı tipi ve grafik kullandığını belirtti.

Chobani, Danone’nin suçlamalarına karşı henüz resmi bir açıklama yapmadı.

FENERBAHÇE İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALADI

Fenerbahçe Kulübü, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon avro sponsorluk geliri elde edileceğini açıklamıştı.

 

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Etiketler chobani hamdi ulukaya danone Simply 100
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