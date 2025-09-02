CHP kongresinin iptali sonrası borsa çöktü!

  1. Anasayfa
CHP İstanbul Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik mahkeme kararı, piyasaları sarstı. Kararın ardından borsada sert düşüşler yaşandı. 

8 Ekim 2023’te yapılan kongrenin iptal edilmesiyle ilgili dava sonucunda, mahkeme Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına hükmetti. Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

Kararın ardından Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne 11 bin 304 puandan başlamasına rağmen yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 10 bin 700 puanın altına geriledi. 

