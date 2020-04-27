CHP'den 320 milyon TL'lik soru: ''Fon nerede ?''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçen haftalarda tiyatro sanatçılarıyla bir araya gelmiş, görüşmede koronavirüs salgını dolayısıyla başta özel tiyatrolar olmak üzere kültür-sanat camiasının yaşadığı sorunlar ele alınmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, söz konusu görüşmede telif harcı adı altında toplanan ve 2017 yılı itibarıyla 320 milyon TL’yi bulan fonun bu süre içerisinde sanat camiasına destek verilmesi için kullanılması önerisi gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine harekete geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle söz konusu fonun durumuyla ilgili soru önergesi yöneltti.

İlgezdi, koronavirüs salgını dolayısıyla çok zor günler geçiren kültür-sanat camiası için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda zaten hazır olan bir kaynağın kullanılabileceğini anımsattı. İlgezdi, “Sanat camiası kan ağlarken, 2017 yılı itibarıyla 320 milyon TL biriken özel kopyalama harcı fonundaki para pandemi sürecinde işini kaybeden ve iş yapamayan sanat camiası emekçileri için önemli bir kaynak olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

‘DESTEK AÇIKLANMADI’

Fikir ve Sanat Eserleri Yasası uyarınca üretilen ya da ithal edilen CD, DVD gibi medya ürünlerinden yüzde 3 oranında telif harcı olarak kesinti yapıldığını ve bir fonda toplandığını anımsatan CHP’li İlgezdi, Kütür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı destek paketlerinin turizm sektörüne yönelik olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi: “Bunun dışında sanat ve sanatçılar ile ilgili bir destek açıklanmamıştır.

Sahne sanatları ve müzik sektörü başta olmak üzere sokak sanatçısından, ışıkçısına kadar çok değişik kademelerde çalışanlar, oyuncular, gişeciler, yer göstericiler, sorumlu müdürler, set emekçilerinden oluşan binlerce kişinin hiçbir güvencesi yoktur.”

‘ENVANTER ÇIKARILDI MI?’

İlgezdi, 2017 yılından bu yana 3 yıl içinde fonda biriken paranın daha yüksek olduğuna işaret ederek “Bu para diğer dünya ülkeleri gibi sanata destek olunması için kullanılmalı ve sanatçılarımızı, sanat emekçilerimizi şu pandemi günlerinde bir nebze olsun rahatlatmalıdır” dedi. İlgezdi, fonun şu anki tutarının ne kadar olduğu, fondan kimlerin faydalandığı, salgın nedeniyle bugüne kadar kaç özel tiyatronun yararlandığını sorarken, “Pandemi sürecinde işini kaybeden sinema set emekçilerinden, mekânlarda şarkı söyleyenlere, müzik yapanlara kadar mağdur olan sanatçılar için bir envanter tutulmuş mudur” sorusunu da yöneltti.

