CHP’den asgari ücret için kanun teklifi: Yılda 2 kez...

Asgari ücrete yapılan zam oranı daha yılın ilk çeyreğinde erirken CHP'li Veli Ağbaba asgari ücrete yapılan zammın yılda 2 kez olması için kanun teklifini Meclis'e verdiklerini iletti.

Asgari ücrette ikinci bir zam yapılacağı haberleri gündemdeki sıcaklığını korurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’dan asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesi için kanun teklifi geldi.

Ağbaba konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Bu yıl Türkiye tarihinde belki de bir ilk yaşandı ve 2022 yılı için belirlenen asgari ücret, şubat ayında işçilerin cebine girer girmez açlık sınırının altında kaldı. Türkiye’de asgari ücret olağan bir ücret haline dönüşmüştür. Bazı araştırmalara göre, Türkiye’de aktif çalışma yaşamında yer alan işçilerin yüzde 57’sinin asgari ücret aldığı söylenmektedir. Bu durumda Türkiye’de 10 milyon civarında işçi, kendisinin ve ailesinin geçimini asgari ücret ile sağlamak zorundadır. Bu da demek oluyor ki şu anda Türkiye’de asgari ücretliler ve onların geçindirmekle sorumlu aileleri açlık sınırının altında yaşıyor” dedi.

"YASAL HÜKÜM VAR"

Açıklamanın devamında şu ifadeleri yer aldı:

“Asgari ücret şu an açlık sınırının altında ve yıl boyunca da altında kalmaya devam edecek. Türkiye’de şu an resmi enflasyon yüzde 54,4 ama gerçek hissedilen enflasyon yüzde 100’ü aşmış durumda. İktidar yetkilileri sürekli tarihi bir zamdan bahsediyor ama o zamdan eser kalmamış durumda. Ayrıca asgari ücretin yeniden belirlenmesine dair iktidar kanadından açıklamalar geliyor. Bu konuda eğer samimilerse asgari ücretin yılda bir kez belirleneceğine dair yasal hüküm var ve öncelikle bunun değiştirilmesi gerekir. Kanun teklifimizi verdik ve diyoruz ki asgari ücretin bu yıl yeniden belirlenmesine dair yasal değişikliği hemen yapalım. Eğer iktidar kanadı samimi ise kanun teklifimize destek verir ve asgari ücreti bu yıl için yeniden belirlenir.”

ÇALIŞMA BAKANI BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete yıl ortasında zam geleceğine dair ilişkin çıkan iddialara açıklama getirmiş ve, “Asgari ücret aralıkta belirlenir. Tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir” ifadelerini kullanmıştı.