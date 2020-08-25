CHP'den peynir ithalatı tepkisi: Venezuela mı daha yakın, Balıkesir mi?

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Venezuela'dan peynir ithalatını eleştirdi ve “Ankara'ya, Balıkesir mi yoksa Venezuela mı daha yakın? Balıkesir'de 50 çeşit peynir var, süt ve süt ürünleri üretiminde lokomotif ama biz Venezuela'dan bin 500 ton peynir alıyoruz'' dedi.

ÜRETİCİ İFLAS MI ETSİN?

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Aytekin, TBMM'de yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sonrası alınan bu kararın akılla mantıkla izahı yok. Bakan, Balıkesir'i kurban etti. Hangi yandaş şirketi beslemek için bu karar alındı'' dedi.

Türkiye'nin Venezuela'dan bin 500 ton peynir ithal edeceğini hatırlatan Aytekin şunları söyledi: “Bir iktidar, kendi üreticisine kendi toprağına ancak bu kadar yabancı olur. Bir yandan Balıkesir'de üreticiler en iyi peyniri üretmek için çalışacak, bir yandan AKP'li büyükşehir belediyesi ‘50 peynirli şehir' reklamı yapacak,

Balıkesir'de herkes kent için artı değer olan peyniri vitrine çıkarmaya çalışacak, ama siz Venezuela'ya gidip ithalat anlaşması yapacaksınız. Balıkesir'deki peynir üreticilerin iflas etmesine de göz yumacaksınız. Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sonrası gelen bu kararın akılla mantıkla açıklanacak en ufak bir yanı yoktur. Bakan, Balıkesir'i Venezuela'ya kurban etmiştir.”

Geçen hafta Venezuela'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Türkiye'ye döndüğünde Venezuela ile yapılan anlaşmalar hakkında bilgi verdi. Ardından, Resmi Gazete'de Venezuela İle Tarım İthalatı Anlaşması yayınlandı. Anlaşmaya göre Türkiye Venezuela'dan bin 500 ton peynir ithal edecek.

Peynir ithalatını kim yapacak?

İktidarın halkın sorunlarına yabancı olduğunu vurgulayan CHP'li Ensar Aytekin, “Milletim diye ağızlarını her açtıklarında kendi yandaşlarını kastediyorlar. Bu saçma sapan ithalat kararı ile bunu bir kez daha gördük. Anlaşılan o ki; Venezuela, Ankara'ya Balıkesir'den daha yakınmış. Balıkesir gibi bütün ülkeyi defalarca doyurabilecek süt ürünü rezervine sahip bir il dururken, bu ithalatın mantığı nedir? İthalat için kim yetkili olacak? Hangi yandaş şirketi beslemek için bu karar alındı” diye sordu.

Türkiye peynirden pirince binlerce ürün ithal edecek!