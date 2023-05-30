CHP'li Akın: Memur ve emekli maaşları düşecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, konutlardaki ücretsiz doğal gaz uygulamasına ilişkin, ''Seçim doğal gazı, kamu ve emekli maaşlarını düşürecek. Doğal gazda enflasyon hesaplamasında 'sıfır fiyat' uygulamasının kabul edilmesi, memur ve emeklilere Haziran 2023'ten sonra 6 ay boyunca ödenecek ücreti düşürecek'' dedi.

CHP'li Ahmet Akın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun, 20 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında konutlarda ücretsiz uygulanan doğal gazın enflasyon sepetine 'sıfır fiyat' olarak yansıtılacağını hatırlatarak, "Seçim doğal gazı, kamu ve emekli maaşlarını düşürecek. Doğal gazda enflasyon hesaplamasında sıfır fiyat uygulamasının kabul edilmesi, memur ve emeklilere Haziran 2023'ten sonra 6 ay boyunca ödenecek ücreti düşürecek. İktidar; seçim döneminde 20 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında doğal gazın konut tüketiminde bedava olmasına karar vererek bunu müjde olarak sundu. Şimdi TÜİK aldığı kararla mayıs ayında enflasyon hesaplamasında kullanılan sepette doğal gazın ağırlığını 'sıfır fiyat' yönteminin uygulanacağını ilan etti. Bu durum Temmuz 2023'te yapılacak memur ve emekli maaş zam oranını düşmesine neden olacak" diye konuştu.

'DOĞAL GAZIN ENFLASYONDA YAKLAŞIK YÜZDE 3 ETKİSİ BULUNUYOR'

Akın, enflasyon hesaplamasında kullanılan formülde doğal gaz oranının yaklaşık yüzde 3 oranında etkisinin olduğunu kaydederek, "Mayıs ayında hesaplanacak enflasyon oranında doğal gazın sıfır fiyat kabul edilmesi; enflasyon sepetinde yaklaşık yüzde 3 olan etkinin yaklaşık eksi yüzde 3 olarak yansımasını sağlayacak. Bu durum 1 ay kullanılan bedava doğal gazın; temmuz ayından itibaren kamu çalışanları ve emekli ücretlerine yapılacak zamda 6 ay boyunca olumsuz yansımasına neden olacak" ifadelerini kullandı.

DHA