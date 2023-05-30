  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. CHP'li Akın: Memur ve emekli maaşları düşecek

CHP'li Akın: Memur ve emekli maaşları düşecek

CHP'li Akın: Memur ve emekli maaşları düşecek
Güncelleme:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, konutlardaki ücretsiz doğal gaz uygulamasına ilişkin, ''Seçim doğal gazı, kamu ve emekli maaşlarını düşürecek. Doğal gazda enflasyon hesaplamasında 'sıfır fiyat' uygulamasının kabul edilmesi, memur ve emeklilere Haziran 2023'ten sonra 6 ay boyunca ödenecek ücreti düşürecek'' dedi.

CHP'li Ahmet Akın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun, 20 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında konutlarda ücretsiz uygulanan doğal gazın enflasyon sepetine 'sıfır fiyat' olarak yansıtılacağını hatırlatarak, "Seçim doğal gazı, kamu ve emekli maaşlarını düşürecek. Doğal gazda enflasyon hesaplamasında sıfır fiyat uygulamasının kabul edilmesi, memur ve emeklilere Haziran 2023'ten sonra 6 ay boyunca ödenecek ücreti düşürecek. İktidar; seçim döneminde 20 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında doğal gazın konut tüketiminde bedava olmasına karar vererek bunu müjde olarak sundu. Şimdi TÜİK aldığı kararla mayıs ayında enflasyon hesaplamasında kullanılan sepette doğal gazın ağırlığını 'sıfır fiyat' yönteminin uygulanacağını ilan etti. Bu durum Temmuz 2023'te yapılacak memur ve emekli maaş zam oranını düşmesine neden olacak" diye konuştu.

'DOĞAL GAZIN ENFLASYONDA YAKLAŞIK YÜZDE 3 ETKİSİ BULUNUYOR'

Akın, enflasyon hesaplamasında kullanılan formülde doğal gaz oranının yaklaşık yüzde 3 oranında etkisinin olduğunu kaydederek, "Mayıs ayında hesaplanacak enflasyon oranında doğal gazın sıfır fiyat kabul edilmesi; enflasyon sepetinde yaklaşık yüzde 3 olan etkinin yaklaşık eksi yüzde 3 olarak yansımasını sağlayacak. Bu durum 1 ay kullanılan bedava doğal gazın; temmuz ayından itibaren kamu çalışanları ve emekli ücretlerine yapılacak zamda 6 ay boyunca olumsuz yansımasına neden olacak" ifadelerini kullandı. 

TÜİK enflasyon hesabına ''doğalgazda sıfır fiyat'' ayarıTÜİK enflasyon hesabına ''doğalgazda sıfır fiyat'' ayarıEkonomi

 

DHA

Etiketler chp ahmet akın doğalgaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, altın ve borsada yön neresi? İslam Memiş'ten ''son çıkış'' uyarısı
Asgari ücrette masadaki 2 zam formülü belli oldu
Günün sürprizi: Damat kabineye geri dönüyor!
Genç kıza iğrenç taciz kamerada
Kardeşlerin başlık parası kavgası cinayetle bitti
Dolar, Euro derken şimdi de altın yükselişe geçti
TÜİK enflasyon hesabını değiştirdi
Demet Özdemir hakkında canlı yayında olay iddia
Seçimin kesin sonuçları açıklandı: İşte partilerin vekil sayıları
Netflix'te Haziran ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu