CHP'li Türeli: Dolarda yeni zirvelerle karşılaşmamız mümkün

CHP 24. Dönem Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, ekonomideki gelişmelerin doları artıracağını ifade etti.

CHP 24. Dönem Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak CHP Ekonomi Masası TV’de Ekonomist Evren Devrim Zelyut'a değerlendirmelerde bulundu.

Türeli, Zelyut'un "Sayın Nebati 'Bu Fed’i kafanıza takmayın, Fed’in etkisi olmaz. Sıcak para zaten gitti' diyor. Bir de enflasyonla ilgili Merkez Bankası ile bayağı ters düştüler. Merkez Bankası raporu '50' diyor, Sayın Nebati '50’nin altı' diyor. Yani teğet mi geçecek bu Fed etkisi ne diyorsunuz?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Fed etkisi teğet geçmeyeceğini bütün dünya biliyor. Nebati yakın zamanda da bir açıklama yaptı. Biz politika faizini önemsizleştirdik. Nasıl önemsizleştirdiniz? Peki o zaman şu soruyu sorma hakkımız yok mu Devrim Bey bu ülkede yaşayan insanların? Neden oturup faiz oranlarını yüzde 19’da bırakmadınız da yüzde 14'e indirdiniz? Bütün ekonomik değerleri alt üst ettiniz. Kuru çıkardınız yukarıya. Enflasyonu artırdınız. Bunu sonucunda ben başaramazsam üzülürüm gibi birtakım konuşmalar yaptı.

'DEVLET YÖNETİMİ CİDDİYET İSTER'

Devlet yönetimi böyle olmaz. Devlet yönetimi ciddiyet ister. Devlet yönetimi liyakat ister, birikim ister. Kurumların itibarlı olduğu bir yapının oluşmasına ihtiyaç var. Buraya layıkıyla bu işi yapacak insanların gelmesine ihtiyaç var. Ama bu içinde yaşadığımız kriz bize gösteriyor ki mevcut olan bu sistem zaten tek adam rejimi her şeye bir kişinin karar verdiği bütün işlerin o doğrultuda yapıldığı buna bir anlamda kılıf uydurulduğu bu yapılan hamlelere bir şey. Onun dışında da şunu da söylemek lazım bu devleti yöneten kişiler bakanlar, Merkez Bankası başkanları bunlar öyle her önüne geldiği zaman mikrofon tutulana konuşmazlar. Sonuç itibariye bu ciddiyettir. Konuştuğunuz zaman ekonomideki bütün karar alıcılar, hane halkları, şirketler, yabancı sermayenin geldiği ülkelerde sonuçta o ülkedeki kişilerin sorumluluk mevkiinde bulunanların ne dediğine bakarlar. Bunların söyledikleri ciddiye alınır.

'HİÇ UMUT VERİCİ DEĞİL'

Fed başkanı konuşuyor Fed başkanı konuştuktan sonra bütün ekonomide o konuşmalar üzerine yorum yapılıyor. Çünkü Fed başkanı konuşması sadece Fed başkanının kendi düşüncesi de değil. Orada sonuçta bir araya gelip Amerikan ekonomisi için ya da Avrupa’da da yine keza benzeridir. Ne yapılması gerektiğini konuşuyorlar. Orada görev yapan Merkez Bankası başkanlarının hepsi 15-17 yıl görev yapıyor. Aynı zamanda bürokrasi içinde süreklilik de önemlidir. İşini güzel yapan insanlar bu süreç içinde devam ederler. O itibarı güven ve istikrarı sağlamaya ihtiyaç var. Bizim gibi kurumların bu kadar yıpratıldığı, Merkez Bankası’nın bağımsızlık konusu sözde bir bağımsızlık ama bağımsızlık olmadığı ortada. TUİK’in ortada durumu. Türkiye’nin temel istatistiklerini üretmekte sorumlu olan bir kuruluşun içinde bulunduğu durum ortada. Zaten atanan yönetici görevden alınan yöneticilerin durumu da bu sıkıntıları gösteriyor.

Ne yazık ki bugün içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktür aslında hiç umut verici değil."

'TÜRKİYE SIKINTILI BİR NOKTADA'

Türeli'nin "O zaman bütün bu konuşmalardan anladığım şu. Hem enflasyonda hem dolarda yolun başındayız. Kuvvetle muhtemel yeni zirvelerde karşımıza çıkacak gibi" sorusuna da yanıtı şu oldu:

"Tabii mümkündür. Enflasyon yükseliyor. Yeniden kurda bir atak olabilir. Yeniden yukarıya doğru çıkabilir. Sistem kur korumalı mevduat sistemi sürdürülebilir değil. Enflasyonun artmaya devam ettiği bir konjonktürde nasıl sağlayacaksınız insanların orada kalmasını? Buradaki hikaye bu kur garantilere verildi. Burada ortaya çıkan zararlarda Hazine zararlı olacak. Nasıl karşılanacak? Bu ülkedeki vergi mükellefleri, bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın bizim vergilerimizle karşılanacak. Hem bugünü borçlandıran hem bugünün dengelerini bozan, bu ülkeyi borçlandıran hem de doğmamış kuşakları gelecek kuşakları borçlandıran uygulamalardır bunlar. Son derece olumsuz uygulamalardır. Sıkıntılı bir noktadadır Türkiye."