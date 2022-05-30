CHP'li vekil açıkladı: ''Kanal İstanbul'da geri adım atıldı''

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AK Parti'nin Kanal İstanbul projesinde geri adım attığını belirterek ''Tapu sahipleri şimdi AKP yöneticilerine ulaşmaya çalışıyor'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez 2011’de ‘çılgın proje’ olarak açıkladığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden beri “rüyası olduğunu” söylediği 'Kanal İstanbul' tartışması devam ediyor.

Sosyal medya hesabından ''Kanal İstanbul'a güvenenler yaya kaldı'' başlıklı paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ''AK Parti’ye halen inanıp hareket edenler varsa, bu yazdıklarımı iyi okusunlar. Kanal İstanbul’da geri adım atıldı. Tapu sahipleri şimdi AK Parti yöneticilerine ulaşmaya çalışıyor ama nafile. Uyarmıştık, dinlemediniz'' dedi.

''BÜYÜK BİR ARSA RANTI''

Karabat, ''Tam 11 yıldır AK Parti, Kanal İstanbul’u yapacağını söyleyip büyük bir arsa rantına girişti. İki defa plan değişti. Sadece Sazlıdere Köprüsü’nün temeli atıldı ama o da otoyol projesinin devamı. Ortada büyük bir Kanal İstanbul balonu var'' ifadelerini kullandı.

''ÇİFTÇİLİĞİ ÖĞRENSİNLER''

''Kanal İstanbul ve çevresinde 130 bin tapu sahibi var'' diyen Karabat, ''Tarım arazileri imara açılacak denilip büyük bir vurgun yapıldı. Binlerce dönüm verimli arazi de atıl duruma düştü. Uyarılarımıza rağmen oradan tapu toplayanlara önerim, çiftçiliği öğrensinler! AK Parti Hükümeti 2011 yılından bu yana bir yalan projenin peşinde ülkenin enerjisini heba ediyor. Sanayiye, üretime, tarıma aktarılması gereken milyarlarca liralık finansman kaynağı, Kanal İstanbul arsalarına boşu boşuna yatırıldı'' dedi.

''AK PARTİ VAZGEÇTİĞİNİ ÇIKIP AÇIKLAMALIDIR''

Karabat, ''Doğayı katledecek Kanal İstanbul projesinin yapılmamasından en başta biz memnun oluruz. Ancak AK Parti bundan vazgeçtiğini çıkıp açıklamalıdır. Oradaki malikleri bilgilendirmelidir. Kanal İstanbul, 140 milyon metrekare araziyi etkiliyor. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü proje ile ilgili imar kanunu 18 uygulamasını 5 ay önce askıya aldı. Ancak yeni tapular maliklere verilmiyor. Büyük bir oyun çevriliyor! Binlerce tapu sahibi 18 uygulamasının iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Bunların da hepsi reddedildi. Tamam, uygulama devam ediyor ama maliklere yenilenmesi gereken tapular neden dağıtılmıyor?'' ifadelerine yer verdi.

''Kanal İstanbul yatırımcısına diyecek bir şey yok'' diyen Karabat, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

''Onlar bile bile lades dediler. Ancak bölgede yerleşik vatandaşlar ve çiftçiler de mağdur durumdalar. Rant projesi nedeniyle arazi işlemlerini yapamıyorlar. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Halen AK Parti’ye inanıp hareket eden varsa, Kanal İstanbul projesine baksın. Sn. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi, onlar milyar dolarları götürürken bürokrat ve vatandaşlar umurlarında olmayacak. Son olarak şunu söyleyeyim. Kanal İstanbul bu iktidarın en büyük vurgunu olacaktı. Daha başka ayrıntılar da var. Şu tapu meselesine bir cevap versinler bakalım, onları da başka bilgiselde aktaracağım...''