CHP'li vekilden gıda krizi uyarısı: ''Zehirli ürünler soframıza geliyor''

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Türkiye'de kimyasal içerikli gıdaların halk sağlığını tehlikeye attığını söyledi. AK Parti hükümetini eleştiren Emre, çözüm önerilerinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, sosyal medya kanalı üzerinden tarım ve gıda güvenliğine ilişkin bir video paylaştı. Türkiye'deki tarım ve gıda güvenliğini tehdit eden AK Parti politikalarına dikkat çekti. Artan girdi maliyetleri ve yetersiz denetimlerle birlikte kimyasal içerikli gıdaların halk sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Emre, bu sorunların çözülmemesi durumunda gelecekteki gıda güvenliğinin ciddi şekilde riske gireceğini belirtti. Zeynel Emre’nin videolu paylaşımındaki değerlendirmeleri şöyle:

TARIM POTANSİYELİ HIZLA ERİYOR

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre Türkiye, büyük bir tarım potansiyeline sahip olmasına rağmen bu potansiyeli giderek kaybediyor. Tarımsal verimlilik, Avrupa Birliği ülkelerinin oldukça gerisinde kalırken, tarım arazilerinin verimli bir şekilde kullanılamaması, küçük parseller halinde tarım yapılması gibi faktörler bu durumu derinleştiriyor.

GİRDİ MALİYETLERİ TARIMI ZORLUYOR

Son dört yılda mazot fiyatının 4,5 liradan 45 liraya çıkmasıyla birlikte, diğer tarımsal girdilerdeki fiyat artışları çiftçiyi zor durumda bırakıyor. Bu maliyet artışları, çiftçilerin üretim yapmasını ve potansiyeli hayata geçirmesini imkansız hale getiriyor.

ZEHİRLİ ÜRÜNLER SOFRALARA GELİYOR

Gıda güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturan kimyasal madde tespitleri, Türkiye’nin ihracatında sorunlara yol açıyor. Avrupa’dan geri gönderilen ürünler arasında armut, kuru incir, domates gibi tarım ürünleri, zararlı pestisitler nedeniyle iade ediliyor. Bu durum, iç piyasada ne kadar ürünün bu kimyasallarla tüketildiği sorusunu gündeme getiriyor.

Türkiye, Sağlıksız Ürün İhracatında Birinci Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayımlanan raporlara göre Türkiye, tarım ürünleriyle ilgili gıda güvenliği sorunlarında en yüksek orana sahip ülke olarak öne çıkıyor. Türkiye’den ihraç edilen gıdalarda, zararlı maddeler tespit edilen ürünler ilk sırada yer alıyor.

Çözüm İçin 6 Maddelik Öneri Zeynel Emre, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

1. Modern tarım teknolojilerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması.

2. Arazi bölünmelerinin önlenmesi ve tarım arazilerinin koruma altına alınması.

3. Gıda güvenliği için sıkı denetimler yapılması.

4. Yerel tohumların teşvik edilmesi ve korunması.

5. Tarım girdilerindeki maliyetlerin düşürülmesi için sübvansiyonların artırılması.

6. Bölgesel ürün planlaması yapılarak, her bölgeye uygun tarım politikalarının belirlenmesi.

Zeynel Emre, sağlıklı ve güvenli gıdanın her yurttaşın hakkı olduğunu vurgulayarak, tarım ve gıda güvenliği konusunda alınacak tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.