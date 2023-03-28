CIA raporuna giren BAE merkezli şirket Türkiye'de banka kuruyor

CIA raporuna giren Al Handal Group'un Türkiye’de banka kuruyor. Al Handal Group için “Saddam Ailesi ve Irak İstihbaratı’na sıkı sıkıya bağlı” tanımı yapılıyor.

Irak kökenli BAE merkezli Al Handal Group, Türkiye’de yatırım bankası için onay aldı.

Geçtiğimiz hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya da faaliyet izni verilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Ziraat Bankası, 2.5 milyar TL sermayeli ‘Ziraat Dinamik Banka A.Ş.’ unvanlı bir dijital bankayı hayata geçirirken, ‘Asır Yatırım Bankası A.Ş.’ isimli bankanın da kurulmasına, Hayat Finans Katılım Bankası’na da faaliyet izni verildi.

Dünya'dan Kerim Ülker'in yazısına göre, bu bankalar arasında yer alan Asır ile birlikte Türkiye’de 16 olan yatırım bankası arasına bir yenisi katılmış oldu. Asır Yatırım’ın en önemli özelliği, yatırım bankaları arasında Körfez sermayeli tek banka ve Irak kökenli ilk finans kuruluşu olması.

Ülker'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde...

"Resmi Gazete’de yer alan açıklamada 600 milyon TL kuruluş sermayesi bulunan Asır Yatırım Bankası’nın kurucu ortakları Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed olarak bildirildi. Yaptığı araştırmada ise ortakların sahibi olduğu grubun adı Al Handal olarak görünüyor. Irak’ta kurulmuş ve yatırımlarının neredeyse tamamının Irak’ta bulunduğu Al Handal Group, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’nde görünüyor.

1940’lı yıllarda Noori Ayyed Al Handal’ın kurduğu grup bankacılıktan gayrimenkule, turizmden tarıma kadar birçok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye’de Garanti Koza ile 2011 yılında ortaklığı bulunan Al Handal Group’un başında ise Wadeea Noori Al Handal bulunuyor.

IRAK ÖZEL BANKALAR BİRLİĞİ BAŞKANI

Şirketin yönetimindeki diğer isimler ise Hardan Noori El Handal, Muhammed Nuri El Handal, Wadood Noori Al Handal ve Noor Noori El Handal. Japonya’da da faaliyet gösteren grubun amiral gemisi ise Ashur International Bank for Investment.

2005 yılında Bağdat’ta kurulan ve Irak’ta faaliyet gösteren bankanın yönetim kurulu başkanı olan Wadeea Noori Al Handal, Irak’taki Özel Bankalar Birliği’nin de başkanı. Al Handal ailesini her ne kadar Türkiye çok yakından tanımasa da hem Irak, hem ABD hem de İtalya için tanıdık bir isim. Ayrıca şirket 2004 yılında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Raporları’nda yer aldı.

BAĞDAT’TA TARIM TURİZM VE KONUT PROJESİ VAR

Al Handal Group’un resmi internet sitesindeki bilgilere göre grubun farklı alanlarda yatırımı bulunuyor. Gayrimenkuldeki şirketi Modon, Irak’ın Kerkük kentinde My City Project, Tikrit’te My House Projesi gibi önemli çalışmalara imza atmış durumda.

Turizm şirketi Abr Al Masafat ise Irak’ta seyahat ve turizm endüstrisindeki ticari acentelerle ilgilenmek için Bağdat’ta kuruldu ve Irak’taki Emirates Havayolları ve Emirates Holidays için acentecilik faaliyeti yürütüyor. Bağdat’ta Gym Wolf adıyla spor salonları işleten Al Handal Group, Kaizen Hospitality ile de cafe ve restoran zincirine sahip. Al Handal Group’un tarım şirketi Hadia Organic Farm Bağdat merkezli ve Dicle kıyısında Irak’ın ilk organik çiftliğini işletiyor."

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