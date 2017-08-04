Çin borç batağında

Çin 29 trilyon dolara ulaşan borcunu kontrol altına almak için mücadele ediyor. Ülkede borçların gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 258’e çıkmış durumda.

Yıllık faiz ödemesinin ise 870 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Yani Çin her yıl, neredeyse Türkiye’nin 857 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası kadar borç ödüyor.

Borçlarda 17 trilyon dolarla en büyük pay kurumların hanesinde yazılı. Bu şirketlerin büyük bir kesimini ise çelikten kömüre, inşaattan gayrimenkul geliştirmeye kadar birçok alanda hizmet veren devlet kontrolündeki firmalar oluşturuyor.

Ülkenin artan borçları küresel ekonomi için de bir tehdit olarak görülmeye başladı.

Uluslararası finans kuruluşları, Çin’in ağır borç yükü nedeniyle krize girmesi halinde büyümenin yüzde 3’ün altına inebileceği ve bunun etkilerinin dalga dalga küresel ekonomiye yayılabileceği uyarısı yapıyor.

DÜNYA BORÇLA DÖNÜYOR

Sadece çin'in değil dünya ekonomisinin çarkları da adeta borçla dönüyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü’ne göre (IIF) 2017’nin ilk çeyreği itibariyle dünyada toplam borç 217 trilyon dolar.

Bu borcun 56,4 trilyon dolarla yüzde 26’sını gelişmekte olan ülkeler oluşturuyor.