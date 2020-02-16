Çin Merkez Bankası banknotları karantinaya aldı

Çin'de koronavirüs salgınından dolayı sadece insanlar karantinaya alınmıyor. Çin Merkez Bankası, hastalığın daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotları karantina altına aldığını duyurdu.

KASALARDA TUTULACAKLAR

Banknotlar, x-ray ışınları veya yüksek ısıyla dezenfekte edildikten sonra 7 ila 14 günlüğüne kasalarda tutulacak. Konuya ilişkin açıklama yapan bankanın başkan yardımcısı Fan Yifei, karantina süresinin her bölge için farklı olacağını, salgın seviyesinin ciddiyetinin belirleyici olacağını ifade etti.

PARA AKIŞI DA ASKIYA ALINDI

Gözlem süresi dolduktan sonra banknotlar tekrar dolaşıma girecek. Çin'de bölgeler arasında nakit para akışı da askıya alındı.

Bin 500'ün üzerinde can alan Covid-19 virüsünü kapmaktan korkan Çinliler, banknot ve bozuk para gibi halk arasında dolaşan, virüsü bulaştırıcı özelliğe sahip nesneler kullanmaktan çekiniyor.

ACİL DURUM İÇİN 4 MİLYAR YUAN BASILMIŞTI

Çin yeni yılı tatilinden önce merkez bankası, virüsün çıkış noktası olan Hubei eyaletindeki acil durum için 4 milyar yuan (Renminbi) değerinde para basmıştı.

ÖLÜ SAYISI BİN 666'YA YÜKSELDİ

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 666'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500'e çıktı.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1666'ya yükseldi