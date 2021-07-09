Çin'den kripto para borsası Binance'ye yasak

Kripto para blogcusu Colin Wu, Çin kripto para yasağını Binance'i kapsayacak şekilde genişletti. Çinli kullanıcılar Binance sitesine erişimin engellendiğini bildirdi.

Kripto para piyasaları son 24 saatte değer yüzde 2.2 değer kaybı yaşadı. Kripto paraların piyasa değeri 1.42 trilyon dolara indi. Öte yandan Bitcoin'deki değer kaybı yüzde 1'in altında kaldı. BTC'nin fiyatı 32 bin 966 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüzde 43 seviyelerinde seyrediyor.

Ethereum'daki değer kaybı ise yüzde 4.6 oldu. ETH'nin fiyatı 2 bin 120 dolar seviyelerine indi. Ripple'daki düşüş yüzde 3 oldu. XRP'nin fiyatı 61 cent oldu. Dogecoin yüzde 7 değer kaybı yaşadı. DOGE'un fiyatı 20 cent oldu.

SANTANDER UK ÖDEME YAPMAYACAK

İngiltere'de Finansal Denetleme Otoritesi'nin yaptığı uyarıların ardından Santander UK, müşterilerine kripto para borsası Binance'a ödeme yapma imkanının engelleneceğini duyurdu.

Santander konuya ilişkin açıklamayı Twitter'dan yaptı.

“DOLANDIRILANLARIN SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ GÖRDÜK”

İngiltere'de faaliyet göstermeye yetkili bir kurum olmayan Binance'a ilişkin olarak Santander UK şu açıklamayı yaptı:

"Müşterilerimizi güvende tutmak birinci önceliğimiz ve bu çerçevede Binance'ye ödemeleri engellemeye karar verdik. Son aylarda kriptopara dolandırıcılıklarının kurbanı olan İngiliz müşterilerin sayılarında büyük artış gördük"