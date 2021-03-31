Çin'e tepki gösteren H&M geri adım attı

İsveçli perakende giyim firması H&M, Uygur Türklerine zorla pamuk toplatan Çin'e karşı tepkisi kısa sürdü. Zarar tablosunu gören şirket, Çin'de güveni yeniden sağlayacağını duyurdu.

Çin'de, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine zorla pamuk toplattırılmasıyla ilgili kaygılarını ifade eden perakende devlerinden H&M, geri adım attı.

H&M bir önceki yılki 2,50 milyar kron karına karşılık Aralık-Şubat çeyreğinde 1,39 milyar kronluk zarar açıkladı. Açıklamanın ardından kendilerini Çin'deki alışveriş yapanların ve ortaklarının güvenini yeniden kazanmaya adandığını söyledi.

UYGUR TÜRKLERİ TEPKİSİ KISA SÜRDÜ

Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi, Çin'deki tüketiciler ve yetkililer tarafından ateş altında tutuluyordu. Çin'de, Sincan'da Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine zorla pamuk toplattırılmasıyla ilgili tepki gösteren H&M'e Çin'de büyük tepki gelmişti.

Boykot kampanyasına çok sayıda Çin şirketi katılırken, Çin merkezli birçok e-ticaret platformu da H&M ürünlerini sitesinden kaldırmıştı.

Sincan hükümeti sözcüsü Xu Guixiang Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Bir şirketin ekonomik davranışını siyasallaştırması gerektiğini düşünmüyorum. H&M Çin pazarında para kazanmaya devam edebilir mi? Artık değil" açıklamasında bulunmuştu.

KAVGA NEDEN BAŞLAMIŞTI

Nike ve H&M, Uygur Türklerine yönelik muameleyle ilgili kaygılarını geçen yıl gündeme getirmişti. İki şirket de "Sincan'da Uygur Türklerine zorla pamuk toplatılmasıyla ilgili haberler nedeniyle kaygı duyduğunu ve ürünlerinde Sincan'dan gelen pamuğu kullanmadığını" açıklamıştı.

Bu açıklamalar, Batılı ülkelerin yaptırım kararından sonra Çin Komünist Partisi tarafından yeniden gündeme getirildi.