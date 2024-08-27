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Çin'in en zengin insanı koltuğu el değiştirdi

Çin'in en zengin insanı koltuğu el değiştirdi
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Çin'in yeni e-ticaret devi Temu’nun kurucusu Colin Huang “Çin’in en zengin insanı” statüsünü yaklaşık 3 haftada kaybetti.

Popüler Çinli e-ticaret platformu Temu’nun sahibi olan PDD Holding Grubu’nun kurucusu Colin Huang, Bloomberg Milyarderler Endeksine göre 35,2 milyar dolar net servetiyle 4. sıraya geriledi.

PDD Holdings hisselerindeki düşüşle Huang’ın serveti 14,1 milyar dolar azaldı. Bu, hissedeki en büyük bir günlük kayıp olarak kayda geçti.

Huang, 8 Ağustos’ta ülkenin şişe su devi Zhong Shanshan’ı geçerek Çin’in en zengin insanı olmuştu. Zhong Pazartesi günü 50 milyar dolar servetiyle yeniden zirveye yükseldi. Yani Huang 18 günde liderliği kaybetmiş oldu.

PDD’nin gelirleri çeyreklik bazda analist tahminlerinin altında kalmış ve satışların yavaşlayacağı uyarısı yapılmıştı. Şirket CEO’su Chen Lei farklı cephelerde artan rekabet olduğunu ve dış zorluklar nedeniyle gelir büyümesinin kaçınılmaz olarak baskı altında kalacağını belirtmişti.

Eski bir Google mühendisi olan Huang PDD’yi 2015 yılında kurmuş, 2021 yılının başlarında Huang’ın net serveti 71,5 milyar dolara ulaşmıştı. Alışveriş platformu Temu, diğer platformlara göre daha ucuz olmasıyla öne çıkıyor.

Türkiye’de geçtiğimiz günlerde elektronik ortamda verilen, yurtdışından gelen siparişlerde ek gümrük vergisi düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle Temu gibi e-ticaret sitelerinden yapılacak yurt dışı alışverişlerde hızlı kargo alışveriş limiti 150 eurodan 30 euro seviyesine düşürülmüştü.

Colin Huang kimdir?

Eski Google mühendisi Huang, birkaç oyun ve e-ticaret girişimi başlattıktan sonra 2015 yılında PDD'yi kurdu. Ünlü girişimci 2021'in başlarında dünyanın en zengin insanları arasına hızla yükseldi.

Çin hükümetinin teknoloji devlerine baskı yapmaya başlamasıyla 2020'de PDD'nin CEO'luğundan istifa eden Huang 2021'de yönetim kurulu başkanlığından da ayrıldı.

E-ticaret platformu PDD, küresel enflasyon yükselirken bütçe bilincine sahip tüketicilerin ilgisini çekmeye başladı. Şirket büyük promosyonlarla çok ucuz ürünler satmasıyla tanınıyor.

Temu markası altında Çin dışına da açılan platform, 2022'deki gösterişli çıkışının ardından hızla ABD'nin en çok indirilen uygulamalarından biri haline geldi. Şirket, Shein ve Amazon gibi devlerle rekabet etmeye başladı.

Etiketler colin huang temu çin'in en zengini Zhong Shanshan
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