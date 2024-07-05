Çinli otomobil üreticisinden Türkiye'ye yatırım kararı

Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Üst düzey yetkililerin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD’nin Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırımı, pazartesi günü düzenlenecek bir törenle duyurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mayıs ayında Bloomberg’e yaptığı açıklamada, BYD ve Chery’nin Türkiye’de yatırım yapmaları konusunda ileri düzeyde görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Yetkililer bu kapsamda BYD ile yapılan görüşmelerin sonuçlandığını, şirketin Avrupa’da Macaristan’a kuracağını duyurduğu ilk fabrikanın ardından Türkiye’de ikinci fabrikasını inşa edeceğini belirtti.

Fabrika Manisa’da kurulacak

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, fabrika otomotiv sektörünün önemli kentlerinden Manisa’da inşa edilecek. Sözleşme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması planlanıyor.

Yatırıma vergi muafiyeti kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli oto ithalatı, uygulanan söz konusu ek mali yükümlülükten muaf olacak. Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.